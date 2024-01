Kenneth Perez leest krantenartikel over AS Roma: 'Dit biedt hoop voor Feyenoord'

De trainerswissel bij AS Roma biedt perspectief voor Feyenoord, zo vermoedt . Na het ontslag van José Mourinho kiest opvolger Daniele De Rossi voor een meer gedurfde speelstijl. Daardoor zou Feyenoord wat meer ruimte kunnen krijgen om te voetballen, wanneer beide ploegen elkaar treffen in de tussenronde van de Europa League.

“Ik begreep uit de krant dat Roma nu wil voetballen”, verwijst Perez in het programma Voetbalpraat naar een artikel van het Algemeen Dagblad, waarin stond dat De Rossi zijn spelers ‘niet aanspoorde om terug te zakken zoals ze in de afgelopen tweeënhalf jaar gewend waren, maar om de tegenstander nog op de eigen helft onder druk te zetten en balbezit te koesteren.’

“Ik las dat de spelers kapot waren na zestig minuten. Ze hadden nog nooit meegemaakt dat ze vooruit moesten verdedigen. Dat biedt kansen”, denkt Perez, die Feyenoord zondag met 1-2 zag winnen bij Vitesse dankzij een late treffer. “Feyenoord speelde echt een heel goede eerste helft. Het verval was alleen groot, net als een week eerder (2-2 tegen NEC, red.). Er gebeurt qua dynamiek in een wedstrijd iets als je voor of achter komt. Daar kan Feyenoord op dit moment niet zo goed mee omgaan.”

Volgens journalist Willem Vissers van De Volkskrant is het scorend vermogen van Feyenoord op dit moment een probleem. “Giménez mist ook wat kansen. Er is op ‘Feyenoord Twitter’ ook wat kritiek op hem. Maar als je negentien goals hebt gemaakt en gemiddeld vaker scoort dan een keer per wedstrijd, heb je ook wat krediet verdiend.” Andere spelers vinden het doel ook niet makkelijk, ziet Vissers. “ Ze hadden bij rust met 3-0 of 4-0 voor moeten staan en vorige week ook. Dan scheelt het toch wie je buitenspelers zijn. Daar ligt het verschil met PSV.”