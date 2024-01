heeft zijn rentree voor Manchester City in de Premier League meteen opgeluisterd met een doelpunt en een assist. In de uitwedstrijd tegen Newcastle United werd de Belgische middenvelder in de 69ste minuut bij een 2-1 achterstand ingebracht door Pep Guardiola. Vijf minuten later bracht De Bruyne met een bekeken schot vanbuiten het strafschopgebied de 2-2 op het scorebord en in de blessuretijd stond hij met een briljante assist aan de basis van het winnende doelpunt van Oscar Bobb: 2-3.

Het was voor De Bruyne pas zijn tweede wedstrijd dit seizoen in de Premier League. De 32-jarige middenvelder liep op 11 augustus een spierblessure op in de uitwedstrijd tegen Burnley en kwam sindsdien niet meer in actie in de Premier League. Hij viel vorige week al wel in tegen Huddersfield Town in de FA Cup (5-0 zege) en was toen meteen goed voor een assist.

Artikel gaat verder onder video

Tegen Newcastle United liep het niet voor City toen De Bruyne werd ingebracht. Bernardo Silva had de regerend landskampioen in de 26ste minuut weliswaar aan de leiding gebracht met een prachtige goal achter het standbeen langs, maar door doelpunten van Alexander Isak en Anthony Gorodn leidde Newcastle halverwege met 2-1.

Guardiola haalde De Bruyne vervolgens na 25 minuten voetballen in de tweede helft van stal. De vedette bracht vijf minuten na zijn rentree met een bekeken balletje vanbuiten de zestien de gelijkmaker op het scorebord en stelde in de 91ste minuut Bobb, een andere invaller, in staat om de 2-3 te scoren. Door de zege is City voorlopig de nieuwe nummer twee in de Premier League, met twee punten minder dan koploper Liverpool.