Hercules - Cambuur wordt direct na fabelachtige omhaal stilgelegd

USV Hercules is in de tweede helft van de achtste finale van de KNVB Beker op werkelijk fenomenale wijze op een 2-0 voorsprong gekomen tegen SC Cambuur. Oussamha Lahri, die in de eerste minuten van de eerste helft vanaf de stip ook al voor de eerste Utrechtse treffer had gezorgd, passeerde Cambuur-doelman na een uur spelen met een omhaal.

Cambuur wist Lahri in eerste instantie te stuiten, maar een poging de bal weg te werken belandde tegen het hoofd van de instormende Tim Pieters en vloog met een boogje richting Lahri. Die bedacht zich niet en zette vanaf de strafschopstip een omhaal in, die Van Osch te machtig bleek.

Smetje op de 2-0 is dat de spelers meteen daarna tijdelijk het veld moesten verlaten. De Hercules-supporters konden in hun vreugde om de treffer hun plastic bierbekertjes niet in hun handen houden, die belandden dan ook op het veld en dat betekent tegenwoordig zoals bekend een tijdelijke staking. Na een korte onderbreking werd de bekerclash vervolgens hervat.