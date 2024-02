Klopp blijft met Liverpool op titelkoers, naaste belagers maken geen fout

Jürgen Klopp blijft met Liverpool op koers om afscheid te nemen met zijn tweede Engelse landstitel. Woensdagavond was de koploper van de Premier League in een aantrekkelijk duel met 4-1 te sterk voor Chelsea. De naaste achervolgers Manchester City en Tottenham Hotspur blijven echter in het spoor van The Reds.

Bij titelkandidaat Liverpool ontbrak topscorer Mohamed Salah nog steeds. Hoewel Egypte is uitgeschakeld op de Afrika Cup, kon de aanvaller wegens een blessure nog geen deel uit maken van de wedstrijdselectie. Cody Gakpo en Ryan Gravenberch startten op de bank, aanvoerder Virgil van Dijk in de basis. Bij Chelsea ontbrak Nicolas Jackson wegens verplichtingen op de Afrika Cup en ontbraken nog steeds de langdurig geblesseerden Reece James en Marc Cucurella. Cole Palmer startte opvallend genoeg in de punt van de aanval.

Artikel gaat verder onder video

Liverpool hield het tempo vanaf de aftrap enorm hoog en zette Chelsea overal meteen onder druk. Dat had tot gevolg dat Liverpool keer op keer de bal snel veroverde en zo de druk op de verdediging van Chelsea kon houden. Het was vanaf de aftrap wachten op een doelpunt. Dat doelpunt kwam er uiteindelijk in de 23e minuut toen Jota de bal op het middenveld kreeg van Bradley. De Portugees keek om zich heen voor een afspeelmogelijkheid, zag er geen en liep toen maar rechtdoor richting doel. Omdat Benoît Badiashile en Enzo Fernández hem geen strobreed in de weg legden was het voor Jota daarna een kleine moeite om de bal achter Djordje Petrović te werken: 1-0.

Liverpool bleef na het doelpunt Chelsea onder druk zetten en ging op jacht naar de tweede goal. Die kwam er ook. In de 39e minuut ontving Luis Díaz de bal op het middenveld. Hij speelde de bal naar de rechterkant waar rechtsback Bradley mee was gelopen. Hij ontving de bal net buiten het strafschopgebied, nam aan en mikte van vijftien meter laag in de linkerhoek, Petrović kansloos latend: 2-0. Dat was tevens de ruststand, al had dat anders kunnen zijn als Núñez een penalty in de blessuretijd van de eerste helft binnen had geschoten. Zijn inzet ging echter op de rechter paal, daarmee Chelsea nog enigszins in leven latend.

Na rust ging Liverpool op zoek naar de derde treffer. Die kreeg het in de 64e minuut, toen uitblinker Bradley de bal van rechts strak voor gaf op Szoboszlai. De Hongaar hoefde alleen nog maar zijn hoofd tegen de bal te duwen om Petrović in de verre hoek te verslaan: 3-0. Daarmee leek de wedstrijd gespeeld, maar zeven minuten later bracht Chelsea de spanning terug. Christopher Nkunku kreeg de bal in het strafschopgebied, draaide knap weg bij Van Dijk en schoot de bal rechts in het doel: 3-1. Op dat moment leek Chelsea het Liverpool nog lastig te gaan maken, maar in de 79e minuut bracht Liverpool de marge weer op drie. Núñez kreeg de bal aan de linkerkant en zijn voorzet werd knap binnen gelopen door Díaz, die daarmee de wedstrijd besliste: 4-1.

Met deze overwinning blijft Liverpool koploper van de Premier League, waar het Chelsea maar niet lukt om de middenmoot te ontstijgen. Beide teams moeten weer snel aan de bak. Voor Liverpool staat zondag de kraker tegen Arsenal op het programma. Chelsea mag zich gaan proberen te herstellen in het thuisduel met Wolverhampton Wanderers, ook op zondag

City en Spurs maken geen fout

Eerder op de avond maakten Liverpools naaste belagers Manchester City en Tottenham Hotspur geen fout in hun achtervolging op de koppositie. Manchester City, met Nathan Aké in de basis, stijgt naar plaats twee door een 3-1 zege op Burnley, dat wordt getraind door City-legende Vincent Kompany. Julián Álvarez hielp de thuisploeg al voor rust in een zetel door twee keer te scoren in het eerste kwart van de wedstrijd, kort na rust tekende Rodri voor de 3-0. Twintig minuten voor tijd maakte Erling Haaland zijn rentree nadat een blessure hem sinds begin december langs de kant had gehouden. De Noor wist zijn terugkeer op het veld echter niet op te luisteren met een doelpunt, maar er werd nog wel een keer gescoord. De 3-1 van Ameen Al-Dakhil in de blessuretijd was er echter eentje voor de statitstieken.

Tegelijkertijd speelden het Tottenham Hotspur van basisspeler Micky van de Ven thuis tegen het Brentford van doelman Mark Flekken, die eveneens mocht beginnen. De bezoekers namen na een kwartier brutaal de leiding via Neal Maupay, maar na rust stelden The Spurs al snel orde op zaken: door doelpunten van Destiny Udogi, Brennan Johnson en Richarlison was het tien minuten na de thee al 3-1. Ivan Toney, die onlangs terugkeerde na een schorsing van acht maanden vanwege het overtreden van de gokregels, bracht de spanning vervolgens nog wel terug, maar verder dan de 3-2 zou Brentford niet meer komen.