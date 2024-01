Overmars wordt gemist door Antwerp FC: algemeen directeur spreekt harde woorden

Voor Antwerp FC is donderdagavond er een geworden om niet snel te vergeten. Op het Gala van de Gouden Schoen mocht aanvoerder de award voor beste speler van het afgelopen jaar in België in ontvangst nemen en werd Mark van Bommel uitgeroepen tot Trainer van het Jaar. De regerend landskampioen won daarnaast nóg drie prijzen. Toch hield algemeen directeur Sven Jacques er ook een zure nasmaak aan over en dat heeft alles te maken met de afwezigheid van Marc Overmars.

De oud-voetballer van onder meer Ajax, Arsenal en FC Barcelona werd medio 2022 - niet lang na zijn omstreden vertrek uit Amsterdam - door Antwerp FC aangesteld als technisch directeur. Overmars stelde vervolgens Van Bommel aan als nieuwe hoofdtrainer en het Nederlandse duo zou uiteindelijk aan de basis staan van het Antwerpse succes in het afgelopen seizoen. Van Bommel loodste de club tijdens zijn eerste seizoen meteen naar de landstitel, bekerwinst én deelname aan het hoofdtoernooi van de Champions League. Bovendien ging ook de Belgische Supercup naar Antwerp FC.

Artikel gaat verder onder video

Waar Van Bommel donderdagavond tijdens het Gala van de Gouden Schoen dus werd beloond voor zijn prestaties in 2023, was Overmars niet van de partij. De voormalig technisch directeur van Ajax kreeg in november een schorsing opgelegd wegens grensoverschrijdend gedrag gedurende zijn periode in Amsterdam. Die schorsing leek zich in eerste instantie voor Overmars te beperken tot Nederland, maar is overgenomen door de FIFA. “Marc is voorlopig geschorst. We weten niet meer. De toelichting is opgevraagd”, wordt Jacques geciteerd door Het Laatste Nieuws. Dat medium schreef eerder deze week al dat Overmars en zijn entourage nog steeds wachten op een onderbouwing door de FIFA.

“Dat duurt dan heel lang en het portaal van de FIFA werkt dan niet. Daarom is het heel onduidelijk waar we vandaag staan”, vervolgt Jacques. De algemeen directeur dacht er in eerste instantie aan om Overmars ‘gewoon’ uit te nodigen voor het Gala van de Gouden Schoen. “Ik denk zelfs dat het geen enkel probleem was om hem vandaag (donderdag, red.) mee te nemen en hem voorlopig te laten zien. We doen dat niet, omdat we niet willen provoceren. Maar er zijn geen nieuwe feiten. De FIFA neemt een uitspraak over. Zonder op de inhoud in te gaan: iemand wereldwijd schorsen is buiten proportie. Maar laat ons eerst kijken waar we gaan.”

Jacques baalde er in ieder geval van dat Overmars donderdagavond niet van de partij kon zijn. “Het blijft jammer dat iemand die mee aan de wieg staat van ons succes, vandaag niet gevierd kan worden. Een dikke pluim voor zijn werk. We hebben overwogen om hem toch mee te nemen, want de man verdient het om hier te zijn. Maar hijzelf zei dat hij de avond niet wilde overschaduwen. Vandaag (donderdag, red.) gaat het om Antwerp en alles wat we bereikt hebben.” Naast de Speler en Trainer van het Jaar gingen ook de prijzen voor Belofte van het Jaar (Arthur Vermeeren), Doelman van het Jaar (Jean Butez) en Goal van het Jaar (Alderweireld) naar de regerend landskampioen.