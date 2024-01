Vink zag in PSV’er perfecte compagnon voor Sutalo: ‘Tuurlijk, wat denk je zelf?’

Marciano Vink denkt dat Sven Mislintat had moeten luisteren naar de transfersuggesties van Maurice Steijn. De inmiddels ontslagen Ajax-trainer kwam in de zomer met een (ietwat optimistisch) verlanglijstje naar Mislintat, maar kreeg op iedere optie nul op het rekest. Vink denk dat op dit moment niet had misstaan bij de Amsterdammers.

Steijn droeg samen met de andere leden van de technische staf van Ajax enkele ex-Ajacieden aan, zoals Noa Lang, Nicolas Tagliafico, Justin Kluivert en Sergiño Dest. "En we kwamen met Stefan de Vrij als Nederlandse international, die Jorrel Hato bij de hand kon nemen. Voor Jerdy Schouten zagen we eenzelfde rol bij Kenneth Taylor en Silvano Vos, zoals Lasse Schöne indertijd Frenkie de Jong wegwijs maakte en Daley Blind de leermeester was van Matthijs de Ligt”, meldde de Haagse trainer onlangs in een uitgebreid interview tegenover het Algemeen Dagblad.

Artikel gaat verder onder video

Mislintat kwam echter met spelers als Benjamin Tahirovic, Anton Gaaei en Georges Mikautadze. “Denk jij dat het beter ging met Ajax, als Mislintat enkele spelers van het lijstje van Steijn had gehaald?”, vraagt Wouter Bouman aan Vink, die stellig reageert. “Wat denk je zelf? Dat is niet zo heel moeilijk”, zegt de analist in een video-item van ESPN.

“Als ik Schouten moet vergelijken met Tahirovic. Of Schouten met een rol zoals hij nu bij PSV speelt, achterin, langs (Josip, red.) Sutalo. Dat vind ik een wereld van verschil. Het comfortabele wat Schouten uitstraalt aan de bal, dat heb ik bij Sutalo niet gezien…”, stelt Vink. Schouten maakt momenteel furore bij PSV, dat nog foutloos is in de Eredivisie na zestien wedstrijden.