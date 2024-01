Vink plaatst vraagtekens bij Ajax-scouting: ‘Ik heb passes gezien waarvan ik denk: dit kan echt niet’

Marciano Vink plaatst zijn vraagtekens bij de scouting van Ajax. De analist van ESPN heeft nog niet zien overtuigen in Amsterdamse dienst. De huidige nummer vijf van de Eredivisie telde afgelopen zomer meer dan twintig miljoen euro neer voor de komst van de Kroaat, maar hij slaagde er voor de winterstop niet in om de hoge verwachtingen waar te maken. Volgens Vink maar ook Cristian Willaert komt dat deels doordat Sutalo bij Ajax in grote ruimtes komt te spelen en daarmee heel veel moeite heeft.

Ajax zocht na het vertrek van Jurriën Timber naar Arsenal naar een nieuwe defensieleider. Het kwam in die zoektocht uit bij Sutalo. De Telegraaf maakte medio juli al melding van de Amsterdamse interesse in de verdediger van toen nog Dinamo Zagreb, maar de Kroatische topclub wilde hem niet meteen laten gaan. Ajax en Sutalo moesten geduld hebben en het zou uiteindelijk tot eind augustus duren voordat hij gepresenteerd kon worden in de Johan Cruijff ArenA. De verwachtingen waren erg hoog. Sutalo droeg bij zijn debuut tegen Fortuna Sittard meteen de aanvoerdersband en kon weliswaar terugkijken op een prima eerste optreden, maar ontsnapte daarna niet aan de malaise in Amsterdam.

Artikel gaat verder onder video

“Heel Ajax is slecht aan het seizoen begonnen. Het was een instabiel team en alle nieuwe spelers moesten worden ingepast. Dat is 70%, de overige 30% ligt aan Sutalo zelf”, vertelt Vink op de site van ESPN. “Ik heb (breedte)passes gezien waarvan ik denk: dit kan echt niet. Ik twijfel erover of hij de speler is die bij het Ajax-spel past. Een centrale verdediger van Ajax hoort comfortabel aan de bal te zijn en moet kunnen verdedigen met ruimte in zijn rug. Dat zijn juist twee aspecten die hij (nog) niet beheerst.” Dat Ajax al het hele seizoen zowel achterin als op het middenveld veel ruimte weggeeft, maakt het voor Sutalo niet makkelijker om zijn stempel te drukken, ziet Vink. “Er is weinig stabiliteit bij Ajax. Als geheel geven ze voor en achter de verdediging veel ruimte weg.”

Ajax moet de transfermarkt op

Het is een publiek geheim dat Ajax op zoek is naar een controlerende middenvelder, die naast veel kwaliteit het liefst ook nog veel ervaring heeft. Vink denkt dat het kopen van een ‘enorm goede zes’ ook in het voordeel is van Sutalo. “Bij Kroatië speelt Sutalo wat compacter. Daar is hij meer op z’n plek met andere controleurs voor zich. Bij Ajax zijn Tahirovic en Taylor verdedigend zwak. Sutalo komt hierdoor op een eiland. Het is voor hem moeilijk om in een zwalkend Ajax zich staande te houden. Ik vraag me wel af of de scouting van Ajax heeft gekeken naar hoe Sutalo is aan de bal en hoe hij is met ruimte in z’n rug”, aldus de voormalig voetballer van de Amsterdammers.

Willaert, verslaggever bij ESPN, ziet eveneens dat Sutalo het erg lastig heeft met de manier van verdedigen bij Ajax. “Bij Ajax moet je hoog staan als verdediger en hij is niet gewend aan die situaties wanneer hij moet doorstappen of niet. Daar is hij niet comfortabel in. Dan ziet hij er slecht uit.” Willaert is evenals Vink van mening dat de komst van een goede controlerende middenvelder al een heel verschil kan maken. “Ik ben ervan overtuigd dat het heel anders zou zijn als hij met een Álvarez voor zich zou spelen.”