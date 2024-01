Maurice Steijn krijgt harde veeg uit de pan met pijnlijke verwijten van vertrokken Ajacied

Maurice Steijn heeft als hoofdtrainer van Ajax een slechte indruk gemaakt op , die afgelopen zomer vertrok bij de club in Amsterdam. De Deense buitenspeler geeft in gesprek met Tipsbladet aan dat hij het gevoel had dat er iets mis was met de Haagse oefenmeester, die na teleurstellende resultaten al vroeg vertrok bij de Amsterdammers.

"Je kon zien dat er iets mis was met de coach (Steijn, red.) die kwam", begint Daramy, die nadat hij terugkwam van zijn verhuurperiode bij FC Kopenhagen ook niet veel met de Haagse oefenmeester sprak. "Er was niet echt een plan, denk ik. Ik had het gevoel dat hij veel dingen probeerde te veranderen, terwijl niet veel mensen hem in het begin leuk vonden. Dat veroorzaakte wat problemen", geeft de Deen toe. "Ik had dus geen goed gevoel bij die trainer. Later werd hij ook ontslagen."

Inmiddels heeft John van 't Schip het overgenomen, maar Daramy heeft hem door zijn vertrek naar Stade Reims niet meegemaakt. De aanvaller kijkt met een teleurstellend gevoel terug op zijn periode in de Johan Cruijff ArenA: Ze hadden de dingen kunnen vertellen zoals ze waren", zegt Daramy over alle coaches die hij in Amsterdam heeft gehad: "Het was heel erg van: je doet het goed en je moet gewoon doorgaan, maar toch speelde ik niet. Ze hadden directer kunnen zijn, door te zeggen zeggen: hij is beter dan jij, dus daarom speel je niet."

De 22-jarige voetballer, die tot dusver twee doelpunten maakte in de Franse competitie, vervolgt: "Het was nep, denk ik "Het is wat het is en het kan gebeuren. Zo is de voetbalwereld. Voor mij waren het de club en de coaches, waarmee ik niet overweg kon. Er was veel onrust achter de schermen", doelt Daramy onder meer op het vertrek van Marc Overmars, die hem naar Amsterdam haalde: "Daar waren de zaken niet waren zoals ze moesten zijn", besluit de openhartige aanvaller.