Maurits Hendriks staat na Ajax-vertrek alweer voor opmerkelijke nieuwe job

Maurits Hendriks gaat na zijn vertrek bij Ajax als Chief Officer Sports mogelijk aan de slag als algemeen directeur bij de Nederlandse Golf Federatie (NGF), zo meldt De Telegraaf. De ochtendkrant weet dat dit heeft gezorgd voor een ‘schok’ binnen de golfwereld.

Eerder deze week werd duidelijk dat Hendriks gaat vertrekken bij Ajax. Dat was de uitkomst van een spoedoverleg met de Raad van Commissarissen van de Amsterdamse crisisclub. De voormalig hockeytrainer en chef d'equipe van NOC*NSF had in Amsterdam nog een contract tot het einde van het jaar en vervulde de functie van Chief Sports Officer. De club heeft inmiddels bevestigd dat Hendriks per 1 maart 2024 niet meer bij Ajax werkzaam zal zijn.

Na het vertrek van Jeroen Stevens is er een plek vrijgekomen als algemeen directeur van de golfbond. Die functie wordt momenteel ingevuld door Ernst Boekhorst. Opvallend is dat Hendriks en Boekhorst een link hebben: Boekhorst is voorzitter van de bestuursraad bij Ajax, en teammanager bij de Nederlandse hockeymannen. Hendriks is eveneens afkomstig uit de hockeywereld.

Binnen de golfwereld reageert men niet al te enthousiast over het nieuws rondom Hendriks. De Telegraaf weet dat de berichtgeving ‘tot ontsteltenis heeft geleid’. “Dat zou heel slecht zijn, klinkt het uit verschillende monden”, schreef de krant.