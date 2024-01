Memphis Depay valt in en is goud waard voor Atlético Madrid

Atlético Madrid heeft zich donderdagavond geplaatst voor de halve finale van de Copa del Rey. In het eigen stadion Metropolitano stond het lange tijd 0-0 tegen Sevilla, maar invaller schoot de thuisploeg tien minuten voor tijd naar een plek bij de laatste vier.

Antoine Griezmann had in de eerste helft de grootste mogelijkheid op de 1-0 in Madrileens voordeel onbenut gelaten. De Fransman mocht aanleggen vanaf elf meter, maar schoot half uitglijdend hoog over. Na ruim een uur spelen besloot Diego Simeone dat het tijd was om Memphis binnen de lijnen te brengen. Als invaller voor Álvaro Morata kreeg de Nederlander een klein halfuur om iets aan de brilstand te veranderen.

Nadat een eerste treffer van de Oranje-international al - terecht - vanwege buitenspel was geannuleerd, was het dik tien minuten voor het verstrijken van de officiële speeltijd alsnog raak. Ángel Correa vond Memphis dichtbij het doel, binnen het vijfmetergebied was het voor de Nederlander een koud kunstje om Sevilla-doelman Lyland te passeren: 1-0. Het was voor Memphis pas zijn vijfde treffer van het seizoen. Hij begon deze jaargang uitstekend met twee treffers in de eerste drie competitieduels in augustus, maar moest daarna lang geblesseerd toekijken. In november maakte hij zijn rentree, maar scoren deed hij pas op 6 januari van het nieuwe jaar, in de derde ronde van de Copa del Rey was het tegen CD Lugo twee keer raak.

Bij die ene goal van Memphis zou het uiteindelijk ook blijven, waardoor Atlético de koker ingaat bij de loting voor de halve finales. Daarin treffen Memphis en zijn ploeggenoten Real Mallorca, Real Sociedad of Athletic Club. Laatstgenoemde was woensdag verantwoordelijk voor de eliminatie van FC Barcelona, Memphis' vorige werkgever.