Merel Ek onder de indruk van trainer: 'Ik vind hem geweldig, echt een hele leuke man'

Merel Ek is fan van Dick Advocaat, die mogelijk aan de slag gaat als bondscoach van Curaçao. De ervaren trainer is met het land in gesprek over een dienstverband bij de nationale ploeg en SBS6-verslaggeefster Merel Ek zou het leuk vinden als de coach weer aan de slag gaat in de voetballerij.

"Hij is nu toch weer in gesprek met Curaçao om bondscoach te worden", begint Ek in de uitzending van De Oranjewinter. "Ja, bij ADO Den Haag heb ik hem opgezocht, dus dan denk ik dat ik hier ook wel even heen ga. Dick is geweldig", zegt Ek vervolgens over de trainer, die zij eerder eens ontmoet heeft tijdens de uitzendingen van Veronica Offside en Vandaag Inside. Ik vind het echt een hele leuke man.'

"Hij wil Kees Jansma en Cor Pot meenemen", voegt presentatrice Helene Hendriks nog toe. "Hartstikke leuk, veel Nederlandse jongens die er naar toe gaan en Merel gaat er ook heen", zegt ze lachend. Eerder leek er een streep gezet door een avontuur van Advocaat op Curaçao, maar inmiddels zijn de gesprekken weer opgestart.