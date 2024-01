Mislintat-aankoop bewierookt: 'Als je hem bij Manchester City neerzet, voetbalt hij gewoon mee hoor!'

ESPN-verslaggever Christian Willaert is er van overtuigd dat Ajax een stuk beter voor de dag was gekomen in het huidige seizoen als Edson Álvarez en Dusan Tadic in Amsterdam waren gebleven. De journalist ziet dat de verdedigers van Ajax - waaronder - veel moeite hebben met de afwezigheid van Álvarez, die deze zomer naar West Ham United vertrok.

"Met Tadic en Álvarez erbij had Ajax tien punten meer gehad", zegt Willaert in een bericht van ESPN, waarin dieper wordt ingegaan op de defensieve problemen bij de Amsterdammers. Daarin wordt vooral Sutalo eruit gepikt, die in de zomer met hoge verwachtingen en voor een flinke transfersom van zo'n twintig miljoen euro de overstap maakte van Dinamo Zagreb naar Ajax. Willaert denkt dat Sutalo veel beter had gespeeld met Álvarez voor zijn neus: "Een factor is dat het Ajax ontbeert aan een balafpakker op het middenveld, waardoor Sutalo vaak onnodig in de 1 tegen 1-situatie komt", geeft Willaert aan, die denkt dat het voor de Kroaat makkelijker was geworden om zich aan te passen in Amsterdam als Ajax een goede verdedigende middenvelder op het wedstrijdformulier kon zetten.

Wel verwacht de verslaggever dat Sutalo, ondanks het matige begin van de Kroatisch international in de Johan Cruijff ArenA, dat de centrumverdediger kan gaan slagen in Amsterdam: "Sutalo heeft de kenmerken die Ajax zoekt in een verdediger. Hij is snel, kan goed voetballen en heeft een goede pass. Bovendien is hij onverstoorbaar en voor z'n leeftijd heeft hij behoorlijk wat ervaring. Als je hem bij Manchester City neerzet, voetbalt hij gewoon mee hoor. Maar Ajax heeft niet spelers die zomaar wegdraaien op het middenveld", geeft Willaert aan.

ESPN-analist Marciano Vink is het met Willaert eens dat Sutalo veel beter kan fungeren binnen de ploeg van John van 't Schip als Ajax een controlerende middenvelder vindt: "Ik wil Sutalo absoluut geen miskoop noemen. Als Ajax compacter speelt (wat meer zoals Kroatië) en een goede controleur haalt dan zal hij beter in z’n vel komen te zitten. Het kan snel gaan in het voetbal", weet Vink.