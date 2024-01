Aké groeit uit tot held van Man City: eerste uitzege op angstgegner sinds 2018

Nathan Aké heeft Manchester City een plek in de achtste finale van de FA Cup bezorgd. De Nederlandse verdediger schoot in de slotfase de 0-1 binnen tegen Tottenham Hotspur en bepaalde daarmee de eindstand. Aké voorkwam dat een replay nodig was tussen de twee clubs.

In de 88ste minuut van de wedstrijd legde Kevin De Bruyne aan voor een corner. Zijn indraaiende bal belandde vlak voor Tottenham-keeper Guglielmo Vicario, die Rúben Dias bij de bal probeerde weg te houden. Vicario kwam net boven Dias uit en bokste de bal weg, maar gaf daarmee onbedoeld Aké de mogelijkheid om binnen te schieten.

Tottenham vond dat er sprake was van een overtreding op Vicario. Scheidsrechter Paul Tierney, die in de vijfde minuut nog een doelpunt van Manchester City-middenvelder Oscar Bobb had afgekeurd, vond het doelpunt van Aké wél geldig. Ook de videoscheidsrechter stak er geen stokje meer voor. Een onverdiende zege was het niet, want Manchester City domineerde een groot deel van de wedstrijd.

Zodoende won Aké van zijn sterk spelende landgenoot Micky van de Ven en gaat Manchester City naar de achtste finale. The Citizens wisten de FA Cup vorig jaar te winnen en proberen hun titel te prolongeren. Tottenham werd al uitgeschakeld in de EFL Cup en doet alleen nog mee in de Premier League.

Voor Manchester City was het de eerste uitzege op Tottenham sinds 29 oktober 2018 (0-1); nadien verloor de ploeg vijfmaal op rij op bezoek bij the Spurs, zonder te scoren.

Overige uitslagen*:

Bristol City - Nottingham Forest 0-0

Chelsea - Aston Villa 0-0

Sheffield Wednesday - Coventry City 1-1

* Alle wedstrijden krijgen door de remises een replay