Nederlander oogst lof in Premier League: 'Hij is ouder dan zijn leeftijd, zijn niveau is hoog, hoger dan mensen denken'

Brighton & Hove Albion-verdediger heeft dinsdagavond indruk gemaakt op zijn trainer Roberto De Zerbi. Van Hecke hield met de rest van zijn defensie op bezoek bij West Ham United voor het eerst in 24 Premier League-wedstrijden de nul. De Zerbi is complimenteus over de international van Jong Oranje.

"Hij verbetert zich op een ongelooflijke manier", zegt de succesvolle trainer van de club uit het zuiden van Engeland als hij nadenkt over de ontwikkeling van Van Hecke. "Hij is eigenlijk ouder dan zijn leeftijd. Zijn niveau is hoog, hoger dan mensen denken", denkt De Zerbi, die in de 23-jarige centrumverdediger een absolute sterkhouder voor zijn ploeg ziet. Van Hecke is een vaste basisspeler en staat er uitstekend op bij de Italiaanse oefenmeester, zo heeft de coach met bovenstaande wel duidelijk gemaakt.

Toen Van Hecke de fraaie overstap maakte naar Brighton kon hij niet direct aanpoten op het hoge niveau, maar een paar verhuurperiodes lijken de Zeeuwse verdediger erg goed te hebben geholpen. De afgelopen jaren kwam Van Hecke in de Eredivisie op huurbasis uit voor sc Heerenveen en in de Championship voor Blackburn Rovers. Inmiddels speelt hij met Brighton & Hove Albion in de subtop van de Premier League.