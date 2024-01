Netflix noemt tweede reden achter gebaar Messi richting Van Gaal: 'Dat is hij nooit vergeten'

had volgens de Netflix-miniserie Captains of the World twee redenen om tijdens de kwartfinale van het WK tussen Nederland en Argentinië provocerend te juichen richting Louis van Gaal. De aanvaller zette zijn ploeg in de 73ste minuut op een 0-2 voorsprong en vierde zijn doelpunt door zijn handen naast zijn oren te houden.

Messi gaf na afloop van de wedstrijd aan dat hij getergd was door de uitspraken van Van Gaal voorafgaand aan de kwartfinale. De bondscoach stelde dat Argentinië met tien man speelde als het de bal niet had, omdat Messi dan niets deed. "Naast de opmerkingen van Van Gaal was er nog iets dat speelde bij Messi", begint de voice-over in de Netflix-serie.

Artikel gaat verder onder video

"Begin 2000 verwoestte Van Gaal bijna de carrière van Messi's idool: Juan Román Riquelme. De Nederlandse trainer weigerde de Argentijn te gebruiken bij Barcelona. Toen Riquelme voor Barcelona scoorde, maakte hij zijn kenmerkende gebaar richting Van Gaal. Messi is dit nooit vergeten", zo klinkt het in de serie.

Het gebaar dat Messi maakte richting Van Gaal is de zogeheten Topo Gigio. De Argentijnse wereldkampioen vertelde na afloop dat zijn viering niet was gepland. "Het gebeurde gewoon. Ik vond het niet prettig om zo over te komen, maar zulke dingen gebeuren", zei de meervoudig winnaar van de Ballon d'Or.

Argentinië schakelde Nederland in de kwartfinale van het WK in Qatar uit door de penalty's beter te nemen. De Argentijnen schakelden vervolgens Kroatië uit en wonnen in de finale van Frankrijk.