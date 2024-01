Noa Lang: 'De Nederlandse pers brengt het alsof we matig zijn'

hoopt komende zomer het EK te winnen met het Nederlands elftal. De 24-jarige aanvaller van PSV denkt dat de Oranje-selectie, mits compleet, sterker is dan in de Nederlandse media soms wordt beweerd.

Oranje speelt in de groepsfase van het EK tegen Frankrijk, Oostenrijk en een land dat nog een ticket bemachtigt via de play-offs: Polen, Estland, Finland of Wales. "Als we compleet zijn met Oranje, hebben we een goed team. Veel potentie. Ook al brengt de Nederlandse pers het alsof we matig zijn, wij hebben ons doel voor ogen", aldus Lang in het Algemeen Dagblad.

Lang ziet een belangrijk voordeel voor het Nederlands elftal ten opzichte van het laatste toernooi. "Anders dan bij het WK in Qatar hebben we straks een voorbereiding van meerdere weken. Op het WK verloren we uiteindelijk toch ook pas na penalty’s van de latere wereldkampioen, op de drempel van de halve finales. Ik wil maar zeggen: zo dun is de lijn."

De buitenspeler van PSV maakt een goede kans om geselecteerd te worden voor het EK in Duitsland. Tot nu toe speelde Lang tien interlands, waarin hij goed was voor twee doelpunten. Namens zijn club was Lang dit seizoen goed voor vier goals in acht Eredivisie-wedstrijden.