Opvallend transfernieuws houdt Ajax-supporters bezig: verkopen of toch nog een kans geven?

Carlos Forbs is misschien wel bezig aan zijn laatste week als speler van Ajax. De aanvaller verruilde Manchester City afgelopen zomer voor de huidige nummer vijf van de Eredivisie, maar is er nog niet in geslaagd om een basisplaats te veroveren. Hij kan zich desondanks verheugen op interesse uit de Premier League. Forbs zelf gaat liever voor zijn kans in Amsterdam, maar een aantal supporters zou niet malen om een vertrek van de Portugees.

Ajax telde afgelopen zomer liefst veertien miljoen euro neer voor de komst van Forbs. Hij stond in de jeugdopleiding van Manchester City te boek als groot talent en behoorde tot de smaakmakers in de Onder-21. In Amsterdam is het er echter nog niet uitgekomen. Forbs heeft bij vlagen laten zien waartoe hij in staat kan zijn, maar het was bij lange na nog niet genoeg voor een basisplaats. In de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk toonde Forbs zijn grootste kwaliteit: zijn snelheid. Daarmee was hij de achterhoede van RKC te snel af en verzorgde hij de assist voor de 4-1 van Steven Berghuis, die de wedstrijd definitief in het slot gooide.

Maar de ruimte die Ajax in de slotfase van RKC kreeg, krijgt het natuurlijk niet in elke wedstrijd. Zeker niet in de Eredivisie, waarin de meeste ploegen ook tegen het Ajax van dit seizoen ervoor kiezen om (ver) terug te zakken. Het is dan ook de vraag welk perspectief Forbs heeft bij Ajax, niet in de laatste plaats omdat hij op de linksbuitenpositie aanvoerder Steven Bergwijn voor zich heeft en op rechts Berghuis de voorkeur krijgt. Ajax is naar verluidt bereid om te luisteren naar aanbiedingen voor de aanvaller. Burnley zou zich zelfs al hebben gemeld in Amsterdam. Forbs zelf gaat echter liever voor zijn kans in de Johan Cruijff ArenA, maar een aantal supporters ziet hem bij een goed bedrag liever vertrekken.

“Ik heb ook m’n twijfels over Forbs. Is denk ik een hele goede linksbuiten. Maar op de manier waarop Ajax speelt komt hij niet uit de verf. Moet lekker op de counter kunnen spelen en de diepte ingestuurd worden. Gebeurt bij ons vrijwel niet”, reageert iemand onder het nieuwsbericht van Voetbal International-verslaggever Tim van Duijn. “Vertrek is niet rampzalig. Aan de andere kant heb je wel een vervanger nodig en zit er in zo’n speler nog veel rek. De vraag is of zo’n type speler past bij Ajax. Hij is snel, heeft overzicht, maar is hij vaardig genoeg in de kleine ruimte?”, vraagt een ander zich af.

Het is overigens niet zo dat iedereen achter een winters vertrek van Forbs staat. Een aantal is zeer positief over diens invalbeurt in de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk en hoopt dat hij het de komende tijd vaker vanaf links mag laten zien. “Zet hem wekelijks linksbuiten en hij is goed voor tien goals, dertien assists en constante dreiging”, klinkt het. “NIET DOEN! Hij mocht gisteren eindelijk op z’n goede positie spelen en dat maakte meteen verschil! Zijn snelheid en loopacties gaan hem veel beter af aan de linkerkant”, is de boodschap voor Ajax duidelijk.