'Laagvlieger uit de Premier League meldt zich bij Ajax voor Forbs: aanvaller heeft duidelijke wens'

Het valt niet uit te sluiten dat Carlos Forbs nog voor het verstrijken van de winterse transferwindow vertrekt bij Ajax. De aanvaller maakte afgelopen zomer nog de overstap van Manchester City naar de huidige nummer vijf van de Eredivisie, maar is er in Amsterdam nog niet in geslaagd om een basisplaats te veroveren. Volgens Voetbal International kan Forbs naar de Premier League en zou Burnley zich al voor hem hebben gemeld, maar wil de speler zelf liever niet vertrekken.

Ajax verbaasde afgelopen zomer vriend en vijand door flink wat geld neer te tellen voor de komst van Forbs. De Portugees stond in de jeugdopleiding van Manchester City te boek als groot talent, maar had zich nog niet bewezen op het hoogste niveau. De Amsterdammers betaalden desondanks veertien miljoen euro om hem naar Nederland te halen. Een succes is het huwelijk tussen Ajax en Forbs vooralsnog echter niet. De vleugelaanvaller kwam tot op heden 24 keer in actie voor de Nederlandse recordkampioen, maar verscheen slechts elf keer aan de aftrap. Scoren deed hij pas tweemaal, drie keer verzorgde hij een assist.

Het Parool schreef een paar weken geleden al dat Forbs een van de zomeraankopen is die deze maand alweer kunnen vertrekken uit Amsterdam. Freek Jansen van Voetbal International zei een paar dagen geleden dat er wat ‘beweging’ is rond de vleugelspeler en nu meldt hetzelfde VI dat er belangstelling is vanuit Engeland. Volgens het weekblad is Burnley ‘één van de clubs’ die zich bij Ajax voor Forbs gemeld heeft. De huidige nummer negentien van de Premier League was met de Amsterdammers in gesprek, maar onderhandelingen zouden momenteel stilliggen omdat Forbs zelf heeft aangegeven dat hij voor zijn kans wil gaan bij Ajax.

Volgens VI is het echter ‘duidelijk’ dat de hoofdstedelingen bereid zijn om te luisteren naar aanbiedingen voor de negentienjarige aanvaller. Geïnteresseerde clubs lijken wel diep in de buidel te moeten tasten. Forbs zette afgelopen zomer zijn handtekening onder een contract tot de zomer van 2028. Hij was de derde grote aankoop van toenmalig technisch directeur Sven Mislintat. De Duitser betaalde eerder al serieuze transfersommen voor Benjamin Tahirovic en Diant Ramaj.