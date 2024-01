Hard gelag voor PEC Zwolle: ‘Dat heeft niet mijn voorkeur, maar het is niet anders’

PEC Zwolle had zich ongetwijfeld een andere start van het kalenderjaar 2024 voorgesteld. De huidige nummer elf van de Eredivisie vertrok eerder deze week naar het Duitse Barsinghausen om zich voor te bereiden op de tweede seizoenshelft, maar moet zijn trainingen uitvoeren op een kunstgrasveld. De ploeg van trainer Johnny Jansen keek er juist naar uit om weer een keer op natuurgras te trainen, iets wat in eigen land al weken niet kan.

PEC Zwolle presteerde het vorig jaar om een seizoen na de degradatie uit de Eredivisie weer terug te keren op het hoogste niveau. De Zwollenaren zullen met een goed gevoel terugkijken op de eerste seizoenshelft. Waar bij aanvang van het seizoen - en zeker na het vertrek van onder meer trainer Dick Schreuder - misschien wel werd verwacht dat ze tegen degradatie zouden moeten gaan vechten, vinden ze zich na zestien wedstrijden terug op een keurige elfde plaats. De voorsprong op nummer zestien RKC Waalwijk is weliswaar slechts vier punten, maar het 2-2 gelijkspel bij Ajax in de laatste wedstrijd voor de winterstop geeft veel vertrouwen voor de tweede seizoenshelft.

Artikel gaat verder onder video

In de voorbereiding op de komende maanden heeft de ploeg van Jansen echter al een teleurstelling moeten slikken. De hoofdtrainer van PEC Zwolle uitte onlangs in gesprek met de Stentor al zijn frustraties over het feit dat er in eigen land al weken niet ‘normaal’ getraind kan worden. Hij hoopte tijdens het trainingskamp in Barsinghausen eindelijk weer op natuurgras de pionnetjes neer te kunnen zetten, maar dat feestje ging niet door. “Het contrast met eerdere jaren is groot. PEC koos in het verleden vaak voor een verblijf in de Spaanse zon, maar dat zit er dit jaar wegens flinke bezuinigingen niet in”, schrijft de Stentor donderdag. “Dus moet de selectie het doen met drie dagen in Barsinghausen. En daar is het, net als in Nederland, kletsnat.”

De hevige regenval zorgt ervoor dat PEC Zwolle niet op gewoon gras, maar op kunstgras moet trainen. “Dat heeft niet mijn voorkeur, ik denk van niemand, maar het is niet anders. We dealen ermee”, zegt aanvoerder Bram van Polen tegen het dagblad. Ook Jansen is niet blij. “Het is geen geweldig veld, maar het is niet anders. Spanje is natuurlijk top, maar trainen op kunstgras kan ook”, aldus de coach. PEC Zwolle speelt komende zaterdag een oefenwedstrijd tegen VfL Osnabrück. De Zwollenaren hervatten de Eredivisie een week later met de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. Bij een overwinning passeren ze de Friezen op de ranglijst.