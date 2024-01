Eredivisie-revelatie verrast Kenneth Perez: ‘Ik dacht eerst: tuurlijk moet je hem verkopen!’

Kenneth Perez is zeer te spreken over de ontwikkeling die en Xavi Simons hebben doorgemaakt in 2023. In een video van ESPN blikt Perez samen met Wouter Bouman terug op het afgelopen kalenderjaar. De analist had niet verwacht dat Bakayoko zo’n grote doorbraak zou kennen in het shirt van PSV.

Perez krijgt de vraag van welke spelers hij het afgelopen jaar genoten heeft. “Dat zijn twee spelers, allebei van PSV. De eerste is Simons, in het tweede gedeelte van seizoen 2022/23, en Bakayoko”, begint de Deen, die lovend is over de Belg. “Dat is wel echt een speler die écht binnen is gekomen in 2023”, is Perez stellig.

“Toen Paris Saint-Germain kwam dacht ik: tuurlijk moet je hem verkopen. Hij heeft bijna niet gespeeld en ik kende hem toen helemaal nog niet zo goed”, vindt de ESPN-analist. Vorige winterstop toonde PSG serieuze interesse in Bakayoko. Een transfer van zo’n vijftien miljoen euro leek lang in de maak. Gelukkig voor PSV, slaagden de Eindhovenaren erin om de vleugelspeler te behouden.

Bakayoko was dit seizoen goed voor vier doelpunten en dertien assists in 27 wedstrijden. De Belg staat er nog altijd goed op bij de buitenlandse clubs. Journalist Rudy Galetti wist onlangs te melden dat Tottenham Hotspur nog altijd geïnteresseerd is in de PSV’er. Ook Premier League-koploper Liverpool volgt Bakayoko.