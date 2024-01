PSV beraamt megastunt en wil Jonah Kusi-Asare uit handen van Bayern München houden

PSV heeft zich gemengd in de strijd om Jonah Kusi-Asare. Het zestienjarige toptalent van AIK Solna moet naar verluidt vier à vijf miljoen euro kosten en staat ook in de nadrukkelijke belangstelling van onder andere Bayern München.

De interesse van PSV in Kusi-Asare werd zaterdag als eerste gemeld door journalist Christopher Michel van het Duitse Sport1. Hij maakte melding van een vraagprijs van minimaal 4,2 miljoen en maximaal 5 miljoen euro. PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad bevestigt de berichtgeving van Michel.

Artikel gaat verder onder video

Kusi-Asare is een zestienjarige spits. Hij is boomlang (1 meter 96) en werd geboren in Zweden, maar heeft Ghanese roots. De belofte debuteerde in augustus vorig jaar in de hoofdmacht van AIK Solna en staat inmiddels op vier optredens in de hoofdmacht van de club.

Bayern is naar verluidt op dit moment de belangrijkste gegadigde om aan de haal te gaan met de komst van Kusi-Asare. De spits was in het verleden al eens tweemaal op stage bij de grootmacht uit Duitsland. Ook PSV wordt echter nadrukkelijk gelinkt aan Kusi-Asare.