'Transferdomper voor PSV: mogelijke vervanger Vertessen maakt andere keuze'

PSV lijkt de komst van uit het hoofd te kunnen zetten. De Eindhovenaren zien in de Uruguayaan een kandidaat om eventueel te vervangen, maar de vleugelspeler van nu nog Manchester United heeft zijn zinnen gezet op een overgang naar Granada. Dat meldt Fabrizio Romano dinsdagmiddag althans. Manchester United en Granada zijn momenteel druk in gesprek over een tijdelijke transfer.

Het lijkt niet meer de vraag óf, maar wanneer Vertessen de deur van het Philips Stadion achter zich dichttrekt. De Belg heeft in de eerste seizoenshelft, zeker in de groepsfase van de Champions League, weliswaar zijn waarde gehad voor het elftal van trainer Peter Bosz, maar is zijn reserverol beu. 1. FC Union Berlin is de belangrijkste kandidaat om Vertessen deze maand over te nemen van PSV, maar de nummer één van Nederland wil eerst een vervanger aantrekken. Daarvoor is Pellistri in beeld, maar door zijn naam lijken de Eindhovenaren dus een streep te kunnen zetten.

Romano bracht eerder deze dinsdag naar buiten dat naast PSV ook La Galaxy én Granada de komst van Pellistri wel zien zitten. De aanvaller staat sinds 2020 onder contract in Manchester. United telde destijds 8,5 miljoen euro neer voor zijn komst. Pellistri is er echter vooralsnog niet in geslaagd om een basisplaats te veroveren op Old Trafford en werd door Manchester United daarom al twee keer uitgeleend aan Alavés, voor het laatst in het seizoen 2021/22. De vleugelspeler stond afgelopen zomer nog op het verlanglijstje van FC Twente. PSV zou hem eveneens graag naar Nederland willen halen, maar een terugkeer naar Spanje is in de maak.

Volgens Romano heeft Pellistri zelf de seinen op groen gezet voor een tijdelijke overgang naar Granada en is de club momenteel in gesprek met Manchester United. Granada kan versterking goed gebruiken. De club uit Zuid-Spanje bezet momenteel de negentiende plaats in LaLiga. Die klassering betekent aan het einde van het seizoen rechtstreekse degradatie naar het tweede niveau.