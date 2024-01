'PSV heeft concurrentie van twee clubs in strijd om mogelijke opvolger Yorbe Vertessen'

PSV is nog altijd in de race om rechtsbuiten (22) op huurbasis over te nemen van Manchester United. De club heeft inmiddels echter concurrentie van twee andere clubs die het Uruguayaanse talent op de korrel hebben. Na het Amerikaanse LA Galaxy zou ook het Spaanse Granada zich inmiddels gemeld hebben bij de club van Erik ten Hag.

Ruim een week geleden maakte transferspecialist Fabrizio Romano melding van de interesse van PSV in Pellistri, die onder Ten Hag geen uitzicht lijkt te hebben op een vaste basisplaats. De Zuid-Amerikaan is in Eindhoven in beeld om een mogelijk vertrek van Yorbe Vertessen op te vangen. De Belg is zijn status als reserve in Eindhoven beu en lijkt aan te sturen op een winterse overstap naar het Duitse Union Berlin, dat vijf miljoen euro zou willen betalen om Vertessen in te lijven.

Op korte termijn moet meer duidelijkheid komen over de nabije toekomst van Pellistri. Romano schrijft deze dinsdag dat 'de aankomende dagen' gesproken gaat worden en er een beslissing zal vallen over de volgende stap die de Uruguayaan gaat zetten. Naast PSV zijn LA Galaxy en nu dus ook Granada voor hem in de markt. De Spaanse club is verwikkeld in een felle strijd om degradatie uit LaLiga te ontlopen. Na twintig speelronden staat Granada voorlaatste, met een achterstand van vijf punten op de 'veilige' zeventiende plaats die momenteel wordt bekleed door Sevilla.

Pellistri staat sinds 2020 onder contract in Manchester. United maakte destijds 8,5 miljoen euro over om de vleugelspeler over te nemen van Peñarol in zijn vaderland. Om vlieguren te maken op het hoogste niveau werd hij al twee keer verhuurd aan Alavés, voor het laatst in het seizoen 2021/22. In zijn eerste seizoen in Engelse dienst deed Ten Hag vorig jaar maar mondjesmaat een beroep op Pellistri, die niet verder kwam dan vier invalbeurten in de Premier League en nog een handjevol beker- en Europese duels. Dit seizoen staat de teller in alle competities op veertien wedstrijden, waarvan drie in de basis. Daarin kwam Pellistri - net als vorig seizoen - nog niet tot scoren.

🔴🇺🇾 After PSV Eindhoven and LA Galaxy, also Granada have asked for Facundo Pellistri on loan until the end of the season.



Discussions will follow in the next days to decide on next step for Pellistri.@MatteMoretto 🤝🏻 pic.twitter.com/o6OeZ2H0Et — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 16, 2024