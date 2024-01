PSV-supporters krijgen vlak na puntverlies dramatisch nieuws van Peter Bosz

PSV-supporters balen van het gelijke spel van de Eindhovenaren tegen FC Utrecht, maar kregen na afloop van het duel via Peter Bosz opnieuw vervelend nieuws te verwerken. , een van de absolute sterkhouders van de Brabantse club, zal wegens zijn blessure vermoedelijk niet kunnen spelen in de bekerwedstrijd tegen Feyenoord.

Na afloop van het verdiende 1-1 gelijkspel van PSV tegen FC Utrecht is trainer Bosz op de persconferentie ingegaan op de blessure van Veerman. De geboren Volendammer raakte woensdagavond in de warming-up van het duel tussen PSV en FC Twente in de KNVB Beker geblesseerd en moest de wedstrijd van de Eindhovenaren tegen FC Utrecht aan zich voorbij laten gaan. Daar blijft het niet bij, want ook Feyenoord lijkt te vroeg te komen.

"Ik verwacht van niet", reageert Bosz op de vraag van het journaille op Veerman inzetbaar kan zijn in de belangrijke wedstrijd tussen de nummers een en twee van de Eredivisie. "Wij hebben een punt gepakt in een wedstrijd die we ook hadden kunnen verliezen. Als je niet wint, kan dat belangrijk zijn", blikt de oefenmeester in gesprek met onder meer het Eindhovens Dagblad nog kort terug op de wedstrijd van PSV in de Domstad.

