PSV ligt flink onder vuur bij de eigen achterban: 'Dit kun je niet maken'

De winterse transfermarkt is nog even open en dat betekent dat er nog van alles kan gebeuren, maar hét verhaal van deze window komt waarschijnlijk op naam van . De Belg leek na afgelopen weekeinde zijn overgang van PSV naar 1. FC Union Berlin te kunnen afronden, maar de nieuwe zware blessure voor Noa Lang heeft de deal met de Duitsers op z’n kop gezet. De huidige koploper van de Eredivisie wil eerst een vervanger aantrekken. Een groot aantal PSV-fans vindt de gang van zaken maar niks en zou Vertessen ‘gewoon’ laten gaan.

Hoewel de Belg vooral genoegen moest nemen met invalbeurten, kon hij in de winterstop terugkijken op een prima eerste seizoenshelft. PSV-trainer Peter Bosz had met Hirving Lozano en Lang weliswaar twee topspelers voor de flanken erbij gekregen, maar beide aanvallers worstelden voor de winterstop met hun fitheid en moesten daardoor een aantal wedstrijden aan zich voorbij laten gaan. Bosz deed in die wedstrijden met plezier een beroep op Vertessen, die zich vooral in de wedstrijden tegen Sevilla (uit) en Arsenal (thuis) van zijn beste kant liet zien.

De rappe aanvaller is zijn reserverol in Eindhoven desondanks ‘beu’ en wil niets liever dan voor het verstrijken van de deadline bij een nieuwe werkgever onder contract staan. Vertessen had over interesse niks te klagen en leek met 1. FC Union Berlin zijn nieuwe club binnen te hebben, ware het niet dat eerder deze week duidelijk werd dat Lang zich opnieuw zwaar heeft geblesseerd en daardoor wederom een aantal weken moet toekijken. Bosz ziet zijn opties op de flanken minder worden en kan zich daardoor een vertrek van Vertessen eigenlijk niet veroorloven. Tenzij PSV er nog in slaagt om een vervanger aan te trekken. Excelsior-aanvaller Couhaib Driouech kan zich verheugen op Eindhovense belangstelling, maar zijn huidige werkgever wil veel geld voor hem zien. In elk geval meer dan PSV tot op heden heeft geboden.

Daardoor is de zaak ‘PSV-Vertessen’ nog altijd een ‘status quo’. Dat schrijft PSV-watcher Rik Elfrink woensdagmiddag. “PSV geeft hem nu niet vrij en het ziet ernaar uit dat de club hem terughaalt uit Berlijn. Nog geen dubbele date mogelijk tussen PSV enerzijds en Union en Vertessen anderzijds. Tenzij alsnog een vervanger komt. De tijd dringt”, aldus de verslaggever van het Eindhovens Dagblad. De situatie rond Vertessen houdt ook de achterban druk bezig. “Wat een soap zeg! Laat toch gaan… Je hebt niks aan een ongemotiveerde speler en PSV had eerder een standpunt in moeten nemen dat niemand deze winter vertrekt”, schrijft een fan. “Ik blijf erbij, dit kun je niet maken” en “Vertessen heb je nu niets meer aan. Ongemotiveerd nog een half jaar rondlopen brengt onrust in de jacht op de titel”, zijn andere reacties.

Elfrink meldde maandag nog dat PSV en 1. FC Union Berlin overeenstemming hadden over een transfersom van ongeveer zes miljoen euro én een ‘fraai’ doorverkooppercentage. Vertessen was zondag al gesignaleerd op de tribune van 1. FC Union Berlin en onderging maandagmorgen zijn medische keuring. “Bijzondere opstelling van PSV en niet een om als supporter trots op te zijn. De motieven van Vertessen zijn helder en daar moet de club zich toch ook in kunnen vinden?”, vraagt een supporter zich af.

