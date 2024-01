Bosz spreekt duidelijke taal: ‘Ik heb hem gezegd dat hij van mij niet weg mag’

Als het aan Peter Bosz ligt, blijft in ieder geval tot en met het einde van dit seizoen speler van PSV. De trainer van de Eindhovenaren heeft tegen de aanvaller gezegd dat hij van hem niet mag vertrekken.

PSV haalde afgelopen zomer met Noa Lang en Hirving Lozano twee uitstekende spelers voor de linksbuitenpositie, maar beiden worstelden voor de winterstop met hun fitheid. Zowel Lang als Lozano is weliswaar nog niet volledig hersteld, maar Vertessen is desondanks nog steeds niet de eerste keus van Bosz op links. Malik Tillman kreeg in de laatste wedstrijden voor de winterstop de voorkeur en had ook in de oefenwedstrijd tegen HSV een basisplaats.

Vertessen heeft het wel gehad met zijn reserverol en ‘ziet het eigenlijk niet meer zitten’ in Eindhoven, schreef PSV-watcher Rik Elfrink eerder deze week. De Belg kan zich verheugen op de belangstelling van onder meer 1. FC Union Berlin en Toulouse en vooral de Duitsers lijken ver voor hem te willen gaan, maar een akkoord over de transfersom ligt er nog niet. Vertessen is momenteel dus ‘gewoon’ nog speler van PSV en als het aan Bosz ligt blijft dat de komende maanden het geval. “Ik heb met hem gesproken en ik heb hem gezegd dat hij wat mij betreft niet weg mag. Klaar. Voor mij is die discussie over”, wordt Bosz geciteerd door Jeroen Kapteijns van De Telegraaf.

“Hij is voor ons heel belangrijk geweest”, stelt Bosz. Vertessen had onder meer een behoorlijk aandeel in de gedenkwaardige comeback van PSV op bezoek bij Sevilla in de Champions League. De Eindhovenaren stevenden in Spanje af op een nederlaag, maar slaagden erin om een 2-0 achterstand weg te poetsen en er zelfs nog met een overwinning (2-3) vandoor te gaan. Vertessen liet zich vervolgens ook zien in de laatste groepswedstrijd in het miljardenbal, thuis tegen Arsenal nam hij de Eindhovense treffer voor zijn rekening. “Maar uiteindelijk ga ik daar niet over. Dat is de club. Dat zijn Earnest en Marcel (Brands, red.)”, weet Bosz maar al te goed dat hij niet het laatste woord heeft.

Vertessen kwam dit seizoen vooralsnog 24 keer in actie voor PSV. Hij trof viermaal doel (waarvan drie keer in de Eredivisie) en verzorgde twee assists. De Belg heeft in Eindhoven nog een contract tot medio 2025.