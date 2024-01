PSV voegt ‘nieuwe Frenkie de Jong’ toe aan eerste elftal: ‘Football Manager wonderkind’

heeft op zijn achttiende verjaardag te horen gekregen dat hij vanaf de tweede seizoenshelft deel uit maakt van de hoofdmacht van PSV. De talentvolle middenvelder is door trainer Peter Bosz overgeheveld naar het eerste elftal van de Eindhovenaren.

Land kwam in de zomer van 2022 voor zo’n 700.000 euro over van de jeugdopleiding van sc Heerenveen. Sindsdien moet de middenvelder het doen met speelminuten in de Keuken Kampioen Divisie. Land kwam in dit seizoen vijftien keer uit op het tweede niveau van Nederland, waarin hij goed was voor twee doelpunten en twee assists.

Artikel gaat verder onder video

Op zeventienjarige leeftijd trainde Land al regelmatig mee met de A-selectie van PSV. In augustus vorig jaar werd de middenvelder beloond met zijn debuut als invaller tegen FC Utrecht. Daarna werd Land, die als speler vergelijkbaar is met Frenkie de Jong, niet meer opgesteld in de hoofdmacht van PSV.

Het lijkt erop dat Land binnen de kortste keren nog meer goed nieuws naar buiten gaat brengen. PSV is volgens Rik Elfrink bezig met een contractverlenging. Land ligt nog vast tot de zomer van 2025. Omdat hij vandaag achttien is geworden, mag hij een meerjarig contract gaan tekenen.