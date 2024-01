Van der Gijp ziet 19-jarig Eredivisietalent later wel bij Feyenoord of PSV voetballen

FC Twente heeft in de zoektocht naar een vervanger van de mogelijk vertrekkende Manfred Ugalde onder andere op het lijstje staan, maar René van der Gijp ziet de 19-jarige spits van FC Volendam in de toekomst ook wel bij Feyenoord of PSV voetballen.

Fabrizio Romano pakte dinsdagavond uit met het nieuws over de mogelijke overgang van Ugalde naar Spartak Moskou. De huidige nummer vier van Rusland heeft naar verluidt een bedrag van minstens tien miljoen euro over voor de spits van FC Twente. Een vertrek van Ugalde zou sportief een flinke aderlating zijn voor de Tukkers, daar hij dit seizoen belangrijk is met doelpunten en assists. FC Twente houdt echter serieus rekening met een transfer en kijkt zelfs al rond voor een mogelijke vervanger.

Volgens FC Twente-watcher Leon ten Voorde van Tubantia heeft de huidige nummer drie van de Eredivisie onder andere Zeefuik op de korrel. De aanvaller loopt al even mee bij FC Volendam, maar beleeft dit seizoen pas zijn doorbraak bij de club uit het vissersdorp. In vijftien wedstrijden was hij driemaal trefzeker, waaronder eenmaal in De Kuip tegen Feyenoord. De ontwikkeling van Zeefuik en vooral de manier waarop hij zijn doelpunten maakt blijven niet onopgemerkt. “Ik heb die jongen nu twee doelpunten zien maken dat ik bij mezelf denk: als hij dat doet…”, reageerde Van der Gijp dinsdagavond in Vandaag Inside op de vraag van Wilfred Genee of Zeefuik in de toekomst een optie is voor Feyenoord of PSV.

De Eindhovenaren hebben met Luuk de Jong en Ricardo Pepi de spitspositie goed bezet, maar Van der Gijp zou niet weten waarom Zeefuik het minder zou doen dan Pepi. “Pepi maakt ze niet hoor. Die kopbal die hij (Zeefuik, red.) maakte tegen Heracles… Ja, tuurlijk is hij een groot talent man. Hij is negentien jaar joh, dat ventje. Kom op.”