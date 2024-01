Eerste Keuken Kampioen Divisie-duel afgelast door KNVB wegens onbespeelbaar veld

Er gaat een streep door de wedstrijd tussen Roda JC en FC Eindhoven in de Keuken Kampioen Divisie van aanstaande vrijdag. Het duel tussen de nummers twee en tien van de ranglijst is afgelast door de KNVB. Het veld in het Parkstad Limburg Stadion is door de vorst van de laatste dagen onbespeelbaar.

Zo meldt de KNVB dondermiddagmiddag op de officiële website. Het natuurgras in het Parkstad Limburg Stadion (Kerkrade) is te hard om op te voetballen. Eerder de dag werd de grasmat gekeurd door een vertegenwoordiger van de KNVB.

Het is nog niet duidelijk wanneer de wedstrijd tussen Roda en Eindhoven wordt ingehaald. De KNVB schrijft dat het de bedoeling is dat dit op korte termijn gaat gebeuren. Door de afgelasting hebben de twee Keuken Kampioen Divisie-ploegen voorlopig nog een langere winterstop.

De wedstrijd tussen Roda en Eindhoven is voorlopig nog de enige wedstrijd die is afgelast door de KNVB. Er staan morgen nog vijf andere wedstrijden op het programma in de Keuken Kampioen Divisie. Ook de eredivisie wordt vrijdag hervat met een duel tussen RKC Waalwijk en Heracles Almelo.