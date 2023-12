Orkun Kökcü ziet oudere broer op schitterende wijze de laatste Nederlandse profgoal van 2023 maken

Jong Ajax en FC Eindhoven hebben het laatste Nederlandse profduel van 2023 afgesloten met een 2-2 gelijkspel. In het Jan Louwers Stadion kwamen de Amsterdamse talenten tot twee keer toe op voorsprong, maar onder toeziend oog van zijn jongere broertje Orkun trok de stand met een schitterende uithaal alsnog gelijk.

Jong Ajax man via verdediger Raphaël Sarfo al vroeg de leiding, maar zag de thuisploeg door een treffer van Dyon Dorenbosch al snel weer langszij komen. In de tweede helft zette Gabriel Misehouy de bezoekers opnieuw op voorsprong. Het veelbesproken talent, wordt de laatste tijd regelmatig in verband wordt gebracht met een overstap naar Manchester City, al werd dat afgelopen week ontkend door zijn zaakwaarnemer Guido Albers. Met zijn treffer groeide hij echter niet uit tot matchwinner.

Twintig minuten voor tijd werd Kökcü namelijk aangespeeld op de rand van de zestien. Nadat hij de bal even klaargelegd had schoot hij hem met een fraaie boog in de verre kruising, buiten bereik van Ajax-keeper Tom de Graaff. Daarmee komt de oudere broer van de voormalig Feyenoorder alweer voor het derde duel op rij tot scoren. Twee weken geleden was hij immers ook al twee keer trefzeker tegen FC Emmen (3-2 winst) en vorige week droeg hij met een goal én twee assists bij aan de eclatante 2-5 uitzege op Jong FC Utrecht.

Door de puntendeling gaat Eindhoven als nummer tien van de Keuken Kampioen Divisie de winterstop in. De ploeg van trainer Willem Weijs heeft 30 punten verzameld uit de eerste twintig wedstrijden. Het Jong Ajax van Dave Vos vinden we vijf plaatsen lager op de ranglijst terug; de Amsterdammers staan vijftiende met 22 punten.