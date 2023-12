Arne Slot noemt drie oud-Feyenoorders: ‘We missen hun grinta’

Feyenoord nam afgelopen zomer afscheid van Orkun Kökcü, Ousamma Idrissi en . Het vertrek van dit drietal is volgens Arne Slot niet onopgemerkt gebleven in zijn ploeg. De oefenmeester geeft in een uitgebreid interview met het Algemeen Dagblad aan dat hij de ‘grinta’ van deze spelers mist in zijn elftal.

Aanvoerder Kökcu vertrok naar Benfica, Idrissi naar het Mexicaanse Pachuca en Szymanski naar Fenerbahçe. “Nu missen we een beetje de grinta van Kökçü, Idrissi en Szymanski. Als het een 50/50-wedstrijd was, of 60/40 voor de tegenstander, dan hadden zij iets van: wacht even, nú moet ik het momentum in de wedstrijd veranderen”, begint Slot.

Artikel gaat verder onder video

“De groep van nu is voetballend verder, maar is ook een team dat toestaat dat er een half blok wordt gezet op (Santiago, red.) Giménez, wat voor PSV genoeg is om (Olivier, red.) Boscagli vrij te krijgen, die 0-2 maakt uit een corner in de Kuip”, gaat de succesvolle oefenmeester verder. Slot doelt op de wedstrijd tegen PSV uit begin december, die uiteindelijk met 1-2 verloren werd.

De kans is aannemelijk dat Feyenoord ná de winterstop weer beschikt over een speler met het genoemde grinta. De Rotterdammers zijn van plan om de transfermarkt op te gaan. Volgens het goed betrouwbare 1908.nl gaat Feyenoord op zoek naar versterkingen in de voorhoede en verdediging.