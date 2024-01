Sergio Ramos laat zich volledig gaan en krijgt het aan de stok met supporters: 'Hou je mond!'

had donderdag na de verloren wedstrijd tegen Athletic Bilbao moeite om zijn emoties onder de controle te houden. Door de nederlaag nestelt Sevilla zich in de degradatiezone en dat is niet een plek waar de Spaanse topclub normaal gesproken thuishoort. Supporters zijn daardoor woedend, maar van die boosheid was Ramos na afloop van het duel niet gediend.

Na afloop van de wedstrijd zocht Ramos voor de camera van DAZN naar een verklaring voor de nederlaag tegen Athletic Bilbao, maar dat interview werd verstoord door boze supporters op de tribune. Ramos was daar niet van gediend, dus ging verbaal de discussie aan met de fans van de Spaanse club: "Toon een beetje respect, we zijn hier aan het werk, we zijn in gesprek", zegt Ramos, waarna hij doorgaat. Toon een beetje respect voor het clublogo en voor de mensen. Hou even je bek", zegt de centrumverdediger tot slot tegen de supporters.

Vervolgens ging de 37-jarige verdediger ook nog in op de prestaties van Sevilla, dat slechts één punt boven de degradatiestreep staat en als allerlaatste is geëindigd in een Champions League-groep met RC Lens, PSV en Arsenal: "We hadden het jaar anders kunnen beginnen, dit was een gouden kans. We hebben geen andere optie dan samen blijven. We moeten samen lijden, en we moeten beter spelen dan vanavond", is de conclusie van de oud-verdediger van Real Madrid.