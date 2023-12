‘Nederlandse club strijdt samen met Sevilla om komst van Inter-middenvelder’

van Internazionale is in beeld bij een Nederlandse club. De 21-jarige middenvelder wordt volgens onder meer Fabrizio Romano gevolgd door meerdere Europese clubs, waarvan Sevilla de beste papieren heeft om de Fransman binnen te hengelen in de winter.

Agoumé moet het dit seizoen doen met een reserverol bij Inter. De middenvelder speelde in de Serie A slechts vijf minuten, terwijl hij vrijwel ieder duel vanaf de reservebank heeft mogen aanschouwen. Een winters vertrek in januari behoort tot de mogelijkheden voor de jeugdinternational van Frankrijk.

Zowel transferspecialist Romano als Diario AS weten dat Sevilla de favoriet is om Agoumé in te lijven. FCInterNews meldt dat de Spaanse club niet de enige is die zaken wil doen met de Inter-middenvelder. In België zijn er twee ploegen die geïnteresseerd zijn in Agoumé, terwijl er in zowel Frankrijk als Portugal één club gecharmeerd is van de Fransman.

Daarnaast zou er ook één Nederlandse club zijn die Agoumé in de gaten houdt. Om welke Nederlandse club het gaat, is echter onduidelijk. Agoumé ligt nog tot 2025 vast, dus mogelijk gaat de deal over een huurperiode.