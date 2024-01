'Shirts van Henderson binnenkort gratis te koop. Ajax-publiek gaat hem uitkotsen'

Valentijn Driessen kijkt op van de wijze waarop zondag werd verwelkomd door het Ajax-publiek. Toen Henderson in de eerste minuut van de wedstrijd tegen RKC Waalwijk in beeld kwam, reageerde het thuispubliek dolenthousiast.

Clubwatcher Mike Verweij kon wel lachen om de beelden. “Zal Henderson inmiddels druk voelen? Als je na 52 seconden op het stadionscherm komt en het hele publiek dan begint te juichen…” Henderson zat tegen RKC nog op de tribune en het is onduidelijk wanneer hij zijn eerste wedstrijd voor Ajax kan spelen.

“Het is toch ongelooflijk. Ajax-publiek dat juicht voor een breker”, stelt Driessen maandagmiddag in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. “Een ordinaire breker van het spel. Dat vind ik echt onbegrijpelijk. Dat is toch niet des Ajax’? In de fanshop was het ook gekkenhuis”, doelt Driessen bijvoorbeeld op de shirtverkoop: volgens Ajax is het shirt van Henderson het snelst verkopende shirt ooit.

Driessen verwacht dat de fans spijt krijgen van hun aankoop. “Binnenkort komt het allemaal gratis op de markt, want dan wordt hij uitgekotst.” Volgens Verweij is Henderson 'in principe' de enige winteraankoop voor Ajax, tenzij er ruimte ontstaat in de salarispost. "Dan is er misschien nog wat mogelijk."