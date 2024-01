'Tegenvaller voor Henderson, die Ajax-debuut mogelijk langer moet uitstellen'

Het is nog maar de vraag wanneer zijn debuut voor Ajax kan gaan maken. De van Al-Ettifaq overgekomen middenvelder is nog in afwachting van zijn werkvergunning, waardoor hij afgelopen weekeinde niet in actie kon komen tegen RKC Waalwijk. Volgens de Daily Mail is het niet zeker dat Henderson de volgende wedstrijd wel kan spelen bij de Amsterdammers.

Ajax gaat komende zaterdag op bezoek in Almelo voor een onderonsje met Heracles. Dat duel blijkt lastig haalbaar voor Henderson. Omdat de Verenigd Koninkrijk geen onderdeel meer is van de Europese Unie, moet Henderson een werkvergunning hebben om in Nederland te voetballen. Dit proces kan tot wel twee weken duren.

Artikel gaat verder onder video

Alleen een versnelde aanvraag kan zorgen voor een sneller debuut van Henderson. Mocht de Engelsman niet in actie kunnen komen tegen Heracles Almelo, debuteert de middenvelder waarschijnlijk in de thuiswedstrijd tegen PSV. Dit duel staat gepland op zaterdag 3 februari om 20.00 uur.

Vorige week donderdag rondde Ajax de komst van Henderson officieel af. De oud-aanvoerder van Liverpool heeft tot medio 2026 getekend in de Johan Cruijff ArenA. Gister (zondag, red.) was Henderson aanwezig tijdens de wedstrijd tegen RKC. Toen de kersvers Ajacied op de schermen in het Johan Cruijff ArenA verscheen, volgde er een enthousiaste reactie vanuit het publiek.