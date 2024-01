Mossou plaatst vraagtekens bij Henderson: ‘We hoeven niet al te romantisch of naïef te doen’

stond vrijdagmiddag voor het eerst sinds zijn komst naar Ajax de Nederlandse pers te woord. De middenvelder kreeg van Willem Vissers van de Volkskrant de vraag waarom hij heeft gekozen voor een contract bij de huidige nummer vijf van de Eredivisie en of zijn besluit inderdaad ook met de belasting te maken heeft. Henderson reageerde zelf van niet, maar Sjoerd Mossou heeft er zo zijn bedenkingen over.

De Engelsman verruilde Liverpool afgelopen zomer voor Al-Ettifaq, dat Steven Gerrard had aangesteld als hoofdtrainer en evenals veel andere clubs uit de Saudi Pro League op jacht ging naar versterking uit Europa. Henderson stond open voor een avontuur in het land in het Midden-Oosten, maar hield het er slechts een paar maanden vol. De voormalig aanvoerder van Liverpool wilde deze maand dolgraag vertrekken uit Saudi-Arabië. Hij had over interesse niks te klagen. Zo was onder meer Juventus voor hem in de race.

Een terugkeer naar Engeland behoorde naar verluidt niet tot de mogelijkheden omdat Henderson in zijn thuisland veel meer belasting moet betalen. Hij kreeg vrijdag tijdens zijn presentatie voor de Nederlandse pers dan ook de vraag of zijn keuze voor Ajax inderdaad een financiële kwestie was. Volgens de Engelsman zelf heeft zijn beslissing om voor Ajax te gaan spelen enkel te maken met voetbal. Maar daarover heeft Mossou zijn twijfels. “Nu hoeven we over Hendersons vlucht naar Ajax ook weer niet al te romantisch of naïef te doen: een terugkeer naar de Premier League was belastingtechnisch domweg onvoordelig voor Henderson, die nota bene ambassadeur is van de NHS, de Engelse Nationale Gezondheidsdienst die - oh ironie - juist drijft op belastinggeld”, schrijft Mossou in zijn column in het Algemeen Dagblad.

Dat betekent overigens niet dat Mossou het voortijdige vertrek van Henderson uit Saudi-Arabië niet toejuicht of begrijpt. “Ook hij werd in eigen land hevig bekritiseerd om zijn vlucht naar Saudi-Arabië: misschien nog wel meer dan Wijnaldum. Als uitgesproken voorvechter van LHBTI-acceptatie en maatschappelijk zeer betrokken Engeland-aanvoerder was zijn transfer naar Al-Ettifaq héél cynisch, haast ongelooflijk zelfs: wat bezielde Henderson in vredesnaam?”, vraagt Mossou zich af. “Dat vroeg hij zichzelf na een tijdje gelukkig ook af. Voetballen in de bloedhitte, bij een niksige middenmoter met amper mensen op de tribune, in een land waar homoseksualiteit illegaal is - en waar tegenstanders of sceptici van het regime worden vermoord of opgesloten. Wegwezen daar en snel een beetje.”

Mossou hoopt dat Georginio Wijnaldum een voorbeeld neemt aan Henderson. De Nederlander tekende afgelopen zomer eveneens een contract bij Al-Ettifaq, nadat hij bij Paris Saint-Germain op een zijspoor was beland. “Wat Henderson wél bewijst: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Een oud-Hollands gezegde dat ook Wijnaldum zou moeten kennen, en zo niet, dan zou hij zichzelf exact dezelfde vraag kunnen stellen als zijn voetbalvriend Henderson deed. Een vraag van maar vier woorden. Wat. Doe. Ik. Hier?”