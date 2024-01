Slot deelt kritiek Van Hanegem niet: 'Maar misschien wel goed voor hem dat clubicoon er druk op legt'

Arne Slot deelt de zorgen van Willem van Hanegem over het spel van zijn topscorer in het geheel niet. De trainer van Feyenoord stelt juist dat de Mexicaan 'absoluut niet' uit vorm zou zijn. "Misschien is het wel een compliment voor Santiago dat Willem de lat zo hoog legt."

Giménez trof voor de winterstop liefst achttien keer doel in de Eredivisie. Daar voegde de spits een treffer aan toe bij de hervatting van de competitie, anderhalve week geleden tegen NEC (2-2). Afgelopen weekend, uit bij Vitesse, hield de Mexicaanse aanvalsleider zijn kruit echter droog. Van Hanegem toonde zich in zijn column in het Algemeen Dagblad kritisch op het spel van Giménez: "Van hem heb ik al heel lang niets meer gezien; dat is toch wel een probleem aan het worden. Hij zal de draad zelf weer moeten oppakken", liet De Kromme onder meer optekenen.

Slot kreeg dinsdag, een dag voor het treffen met PSV in de achtste finale van de KNVB Beker, op de persconferentie de vraag of hij de zorgen van Van Hanegem over Giménez deelt. "Een week daarvoor had hij die over Hartman en Geertruida", stipt de oefenmeester aan, om te vervolgen met een duidelijk 'nee'. "Omdat wij twee wedstrijden onderweg zijn", legt Slot uit. "Dus dan is het wel heel vroeg om te zeggen dat iemand uit vorm zou zijn, waarbij hij in de eerste ook nog gescoord heeft."

In de technische staf van de Rotterdammers heerst juist een positief gevoel over de bijdrage van de aanvaller: "Ik moet eerlijk zeggen dat wij over beide wedstrijden behoorlijk tevreden zijn over Santiago, vooral over zijn spel zónder bal, dat hij daar heel veel energie inlegt. Hij is gewoon ook tegen Vitesse bij élke kans die wij hebben betrokken. Dus nee, ik vind absoluut niet dat hij 'uit vorm' zou zijn. Alleen, en dat is misschien wel een compliment voor Santiago dat Willem de lat voor hem zo hoog legt dat hij het normaal vindt dat als hij vijf kansen krijgt, dat hij er drie of vier inschiet."

"Als dát de referentie is voor dat hij uit vorm is, dan zou je dat erop kunnen plakken", stelt Slot. De trainer stipt echter aan dat Giménez, ook in de tijd dat alles wat hij aanraakte in goud leek te veranderen, weleens een zeker lijkend doelpunt niet wist te maken: "Uit bij Excelsior heeft hij volgens mij zelfs voor open goal gemist. Ja, spitsen missen kansen. Dus ik vind niet dat hij uit vorm is, maar als hij morgen niet goed speelt zal dat etiket er wel opgedrukt worden." Slot hoopt dan ook dat de woorden van Van Hanegem de juiste snaar raken bij Giménez: "Het is voor hem ook weer interessant om het nu te laten zien, zeker als een clubicoon die druk er ook oplegt bij hem. En misschien is dat wel heel goed voor hem."