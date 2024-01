Slot hoopt gewild Feyenoord-duo deze winter te behouden: 'Kunnen ze nodig hebben'

Feyenoord-trainer Arne Slot is geen voorstander van een - al dan niet tijdelijk - vertrek van zomeraanwinsten en . Het duo, dat overkwam van PEC Zwolle, vervulde in de eerste seizoenshelft een bijrol in De Kuip en staat veelvuldig in de belangstelling van andere clubs.

Verdediger Beelen tekende afgelopen zomer een contract tot medio 2027 bij Feyenoord, maar kwam voor de winterstop niet verder dan zes wedstrijden in de Eredivisie, waarvan slechts eentje als basisspeler, en één wedstrijd in de Champions League: het laatste groepsduel met Celtic, waarin al niets meer op het spel stond voor de Rotterdammers. Ook middenvelder Van den Belt, die eveneens voor vier jaar tekende, kwam nauwelijks in het stuk voor. De 22-jarige Zwollenaar moest het in de competitie hebben van slechts drie invalbeurten en mocht ook als invaller opdraven in Glasgow.

Artikel gaat verder onder video

In gesprek met De Telegraaf zegt Slot over Beelen en Van den Belt: "Dat zijn de spelers waarover de meeste berichtjes worden gestuurd door trainers en die willen allemaal hetzelfde." Inmiddels wordt laatstgenoemde gelinkt aan drie clubs: Excelsior, Vitesse én Fortuna Sittard zouden hem willen huren. Slot meent echter dat Van den Belt beter in Rotterdam-Zuid kan blijven: "Ook als je niet alles speelt, kun je jezelf ontwikkelen", stipt de trainer aan. "Mats Wieffer had het eerste halfjaar bij Feyenoord minder gespeeld dan Thomas van den Belt nu", weet Slot bovendien. Daarnaast nemen de kansen op speeltijd de komende weken toe voor de middenvelder: "Met het vertrek van Ramiz Zerrouki naar de Afrika Cup is ook Van den Belt een plekje in de pikorde gestegen."

Beelen kan daarnaast simpelweg niet gemist worden, stelt Slot. "Ik heb ook liever dat ze blijven, want we kunnen ze nodig hebben. Beelen is de enige centrale verdediger die ik achter de hand heb", klinkt het. "Voor onze achterhoede willen we er eerder een speler bij dan dat we er een laten gaan", zegt Slot zelfs. "Mijn assistent Etienne Reijnen kent hem van PEC Zwolle en ziet wat een enorme ontwikkeling hij, ook fysiek, heeft doorgemaakt het afgelopen halfjaar."

Er is één situatie waarin Slot wél voorstander van een tijdelijk vertrek van spelers zou zijn, maar die is volgens de oefenmeester niet aan de orde: "In het algemeen zeg ik wel altijd: als een speler langere tijd weinig speelt en die rol niet meer op kan brengen, dan moeten we daarnaar kijken. Dat signaal geven ze totaal niet af. Ze willen beter worden, niet alleen op het trainingsveld, maar ook in het hele gebeuren eromheen."