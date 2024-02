'Clubtopscorer dreigt Sparta dag voor verstrijken deadline nog te gaan verlaten'

Sparta Rotterdam moet een dag voor het sluiten van de winterse transferperiode nog rekening houden met een vertrek van (mede-)clubtopscorer . De nummer acht van de Eredivisie zou inmiddels een bod met een koopoptie ter hoogte van vier miljoen euro hebben ontvangen van het Italiaanse Hellas Verona.

Hellas deed deze winter al eerder zaken in de Eredivisie: zowel Elayis Tavsan (N.E.C.) als Tijjani Noslin (Fortuna Sittard) maakten de voorbije maand al een overstap naar de huidige nummer zestien van de Serie A, die voormalig RKC- en FC Groningen-aanvaller Cyril Ngonge juist verkocht aan regerend kampioen Napoli. Lauritsen zou de derde Eredivisie-aanwinst moeten worden, meldt onder meer transferjournalist Gianluca Di Marzio woensdagavond.

De journalist spreekt van een constructie waarbinnen Lauritsen zich eerst op huurbasis bij Hellas zou moeten voegen. Komende zomer zou dan een verplichte koopoptie ter hoogte van vier miljoen euro in werking treden, mits de club niet degradeert. Net over de helft van de competitie is dat nog allerminst zeker: Hellas staat nu zestiende, maar heeft evenveel punten als de nummer achttien, Cagliari. De nummers negentien (Empoli) en twintig (Salernitana) hebben een achterstand van respectievelijk één en vijf punten. Aan het einde van het seizoen degraderen de onderste drie ploegen naar de Serie B.

Sparta haalde Lauritsen in de zomer van 2022 naar Nederland. De 1.96 meter lange aanvaller kwam destijds voor zo'n 450 duizend euro over van Odds BK uit zijn vaderland Denemarken. Afgelopen seizoen droeg de spits met twaalf doelpunten bij aan de verrassende zesde plaats die Sparta op de eindrangschikking in de Eredivisie behaalde. Dit seizoen staat de teller vooralsnog op vijf treffers, waarmee Lauritsen samen met Joshua Kitolano clubtopscorer is.