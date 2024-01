Spelersvrouw was woedend na vernedering Ajax: ‘Ze schreeuwde: je hebt niks gepresteerd!’

Nadat Real Madrid in 2019 door Ajax werd uitgeschakeld in de Champions League, kreeg een flinke uitbrander van zijn vrouw Mina Bonino. Dat onthult de Uruguayaanse middenvelder van Real Madrid in The Players Tribune.

Valverde blikt in The Players Tribune terug op het 1-4 verlies van Real Madrid tegen Ajax op 5 maart 2019. Real Madrid had de heenwedstrijd in de achtste finales met 1-2 gewonnen, maar werd door het pak slaag in de return toch uitgeschakeld. Na afloop werd Valverde aangepakt door zijn vrouw.

“We stapten na de wedstrijd in de auto. Ik was woedend. Het eerste wat ze tegen mij schreeuwde was: Fede, echt waar? Ben je serieus? Wat was dat? Is dit hoe je in het shirt van Real speelt? Je hebt vandaag niets gepresteerd!”, memoreert Valverde.

“Ze zei: je hebt geen enkel risico genomen, Je moet schieten. Dat is het sterkste punt van je spel”, vervolgt de middenvelder. "Ik moest de muziek op zijn aller hardst zetten om haar analyses te overstemmen. Ik hoop niet dat ze dit leest, want ik zal het haar nooit zeggen, maar ze had zeker gelijk.”

Bonino is afkomstig uit Argentinië en maakte in het Zuid-Amerikaanse land reeds naam voor zichzelf als voetbaljournalist.