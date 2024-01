Statement van zeven woorden van kamp-Vertessen belooft weinig goeds voor PSV

is niet van plan om terug te keren naar Eindhoven. De in België bekende (voetbal)advocaat Wouter Janssens, die optreedt als zijn belangenbehartiger, spreekt vol ongeloof over het voornemen van PSV om de aanvaller terug te halen en zijn transfer naar Union Berlin te annuleren.

Door de blessure van Noa Lang wil PSV geen buitenspelers laten gaan. Vertessen is met toestemming van PSV in Berlijn, maar de club lijkt hem nu terug te willen halen. “Het is zeer spijtig voor Noa en voor PSV, absoluut, maar Yorbe heeft goedkeuring om af te reizen en de transfer is hier rond”, legt Janssen uit tegenover het Algemeen Dagblad.

Om Vertessen de rekening te presenteren van de blessure van Lang, past volgens Janssens niet bij een club als PSV. “Yorbe heeft bijna vijftien jaar trouwe dienst erop zitten, hè? Altijd beschikbaar gebleven in de afgelopen weken en alles is precies volgens afspraak gegaan.”

Krachtig statement van kamp-Vertessen

Volgens het AD wil Union Berlin circa zes miljoen euro betalen voor Vertessen, plus een mogelijk doorverkooppercentage. “Die afspraken zijn nagekomen door hem en hij heeft nochtans zijn ding gedaan, tegen FC Twente bijvoorbeeld. Nee, dit is geen manier van handelen.” Janssens eindigt met een kort maar krachtig statement van zeven duidelijke woorden. “Wij zijn in Berlijn en blijven daar.”