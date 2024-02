'Transfergekte bij FC Utrecht: akkoord over miljoenenbedragen en nóg een nieuwkomer'

Ook bij FC Utrecht staat er in de laatste dagen van de winterse transferwindow nog het een en ander te gebeuren. Zo heeft de huidige nummer dertien van de Eredivisie volgens onder andere Jeroen Kapteijns van De Telegraaf met Montpellier overeenstemming bereikt over een overgang van . gaat de club eveneens verlaten. Tegenover het vertrek van Sagnan en Ramselaar staat nog de komst van .

Na een uiterst teleurstellende eerste seizoenshelft lag het in de lijn der verwachting dat januari voor FC Utrecht een drukke maand zou gaan worden. De Domstedelingen namen afscheid van Mats Seuntjens, die na een halfjaar alweer terugkeerde naar RKC Waalwijk, en versterkten zich met onder meer Sam Lammers en Jeppe Okkels, wiens komst dinsdag wereldkundig werd gemaakt. De Zweed is niet de laatste winteraanwinst voor de formatie van trainer Ron Jans. Volgens Kapteijns wordt woensdag ook de komst van Vesterlund afgerond. De vleugelverdediger komt over van het Noorse Tromsø en tekent, indien hij de medische keuring succesvol doorstaat, een contract tot medio 2027.

Ook bij de uitgang in De Galgenwaard is het dus nog druk. Sagnan gaat de club na anderhalf jaar verlaten. De Fransman maakte in de zomer van 2022 op huurbasis de overstap van Real Sociedad naar FC Utrecht, alvorens afgelopen zomer voor een bedrag van één miljoen euro definitief te transfereren naar Nederland. Sagnan kon dit seizoen in eerste instantie nog wel rekenen op een basisplaats, maar nadat hij door een blessure een aantal wedstrijden moest missen, wist hij zich niet meer in de basiself te spelen. Hij kwam afgelopen zaterdag tegen Excelsior al niet meer in actie. Voor de Fransman ontvangt FC Utrecht een mooie transfersom van 3,5 miljoen euro plus bonussen. Hij had in de Domstad nog een contract tot medio 2026.

Naast Sagnan staat ook Ramselaar dus op het punt om de deur van De Galgenwaard achter zich dicht te trekken. De aanvallende middenvelder, die in de zomer van 2019 na drie jaar PSV terugkeerde bij FC Utrecht, gaat vertrekken naar Lion City Sailors FC, dat uitkomt in Singapore. Ook Ramselaar brengt aardig wat geld in het laatje voor FC Utrecht. Volgens Kapteijns is er met zijn vertrek een bedrag van 1,5 miljoen euro gemoeid. Ramselaar kwam dit seizoen twaalf keer in actie voor FC Utrecht, waarvan slechts drie wedstrijden als basisspeler. In totaal speelde hij, verdeeld over twee periodes, 149 wedstrijden voor de club, goed voor 31 doelpunten en zestien assists.