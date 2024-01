'Tjaronn Chery kan terugkeren in de Eredivisie, twee clubs geïnteresseerd'

liet Nederland in 2015 achter zich, maar kan zich volgens De Telegraaf gaan opmaken voor een terugkeer in Nederland. De inmiddels 35-jarige aanvallende middenvelder staat volgens de krant in de belangstelling van zowel N.E.C. als sc Heerenveen. Beide clubs zouden Chery willen huren van zijn huidige werkgever, het Israëlische Maccabi Haifa.

Chery genoot zijn jeugdopleiding bij FC Twente en speelde daarna achtereenvolgens voor Cambuur Leeuwarden, RBC Roosendaal, FC Emmen, ADO Den Haag en FC Groningen. Met die laatste club legde hij in 2015 beslag op de KNVB Beker, bovendien speelde hij zich in de kijker bij Oranje. Toenmalig bondscoach Guus Hiddink haalde de middenvelder in mei van dat jaar voor het eerst bij de selectie, maar van een debuut in het Nederlands elftal zou het nooit komen. Inmiddels heeft Chery vijf interlands voor Suriname achter zijn naam.

Queens Park Rangers nam Chery in de zomer van 2015 voor ruim 2 miljoen euro over van de Groningers. Daarna speelde hij een kleine twee jaar in China, om in 2019 neer te strijken in Israël. Namens Maccabi Haifa staat hij inmiddels op 206 wedstrijden (56 doelpunten) in alle competities. Met de club was hij vorig seizoen bovendien actief in de Champions League, waarin hij scoorde tegen zowel Paris Saint-Germain (1-3 nederlaag) als Benfica (1-6 nederlaag).

Chery zou 'om privéredenen' willen terugkeren in Nederland en zich dus in de belangstelling van Heerenveen en NEC mogen verheugen. In Friesland zou hij de plaats in kunnen nemen van Thom Haye, die op de nominatie staat om te worden verkocht aan Serie B-club Como. Ook in Nijmegen heeft men volgens De Telegraaf, dat zich baseert op 'bronnen in Israël', wel oren naar een huurovereenkomst met Maccabi om Chery terug naar de Eredivisie te halen.