Valentijn Driessen: 'Heel veel spelers bestempelen hem als bijzonder onsympathiek en onbetrouwbaar'

Valentijn Driessen heeft geen hoge pet op van Mark-Jan Fledderus, zo blijkt uit de nieuwste aflevering van de podcast Kick-off. De 41-jarige Fledderus, als technisch manager in dienst van de Eredivisie CV, baarde afgelopen weekend opzien door bij zijn debuut als amateurvoetballer een klap aan een tegenstander uit te delen.

Fledderus werd maandag op het matje geroepen door zijn werkgever en besloot daarna meteen te stoppen als amateurvoetballer. "Deze man is gewoon gedegradeerd met FC Groningen. Of hij was toen net weg. Ze hadden hem toen al weggejaagd. Hij wordt door heel veel spelers als bijzonder onsympathiek en onbetrouwbaar bestempeld", begint Driessen.

"Als hij echt een statement had willen maken, dan had hij moeten stoppen bij de Eredivisie CV", gaat Driessen verder. "Dit is de man die met de technisch directeuren van de Eredivisie-clubs om tafel zit en ze onderwijst. Hij geeft cursussen aan die jongens. Wat stelt dat nog voor als je zoiets hebt gedaan? Los van het feit dat hij gefaald heeft bij Groningen."

Driessen betwijfelt of Fledderus bepaalde technisch directeuren wat kan bijbrengen. "Bijvoorbeeld Niels van Duinen, die het heel goed doet bij Excelsior, krijgt les van Mark-Jan Fledderus die met Groningen is gedegradeerd. Waar gaat het over?", aldus Driessen, die bijval krijgt van Mike Verweij. "Ik ben niet zo heel erg van het cancelen, maar dit is een gigantische smet op de Eredivisie CV. Dat hij nederige excuses moet maken, lijkt me wel duidelijk."