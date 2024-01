Driessen noemt naast De Boer nóg een Nederlander voor hoofdtrainerschap bij Ajax

Valentijn Driessen zou het niet gek vinden als Ajax in de zoektocht naar een hoofdtrainer voor volgend seizoen uitkomt bij Frank de Boer. De verslaggever van De Telegraaf noemt ook Joseph Oosting als optie. Laatstgenoemde maakte na vorig seizoen de overstap van RKC Waalwijk naar FC Twente en laat ook de club uit Enschede prima voetbal spelen.

“Bij Ajax zijn er nog drie functies te bekleden. Dat is volgens mij een transferdirecteur, een hoofd opleidingen én een hoofdtrainer”, zegt Driessen in de podcast Kick-off. John van ’t Schip staat momenteel voor de groep in Amsterdam. De voormalig speler van Ajax is de opvolger van de eerder dit seizoen ontslagen Maurice Steijn. Hoewel Ajax, zonder overtuigend te spelen, onder Van ’t Schip de weg omhoog heeft ingezet, lijkt de kans klein dat hij ook volgend seizoen nog hoofdtrainer is in de Johan Cruijff ArenA. Dat was bij zijn aanstelling eind oktober in ieder geval niet de bedoeling.

Artikel gaat verder onder video

“Dat zie ik niet gebeuren”, zegt Driessen dan ook. “De nieuwe hoofdtrainer komt dan uit de koker van Louis van Gaal en Danny Blind, want die bepalen het. En Marijn Beuker, maar hij loopt aan de hand van Van Gaal mee want hij is daar door hem neergezet. Dan denk ik in eerste instantie dat het mij niks zou verbazen als De Boer terug zou komen.” De Boer was in het verleden al hoofdtrainer bij Ajax en loodste de club waar hij ook als speler succesvol was naar vier landstitels (2011, 2012, 2013 en 2014). In het buitenland is De Boer vervolgens weinig tot niet succesvol geweest. In december vertrok hij na slechts veertien wedstrijden alweer bij Al-Jazira.

Oosting maakt indruk

Driessen noemt niet alleen De Boer als kandidaat-hoofdtrainer bij Ajax. De verslaggever heeft een hoge pet op van Oosting, die dit seizoen indruk maakt met FC Twente. De Tukkers wonnen zaterdag met 2-1 van AZ en hebben door het puntenverlies van Feyenoord tegen N.E.C. nog maar twee punten minder dan de Rotterdammers. “Als ik zie wat die Oosting in zo’n korte tijd voor elkaar krijgt, eerst bij RKC en nu bij FC Twente, dat hij beter laat spelen dan onder Ron Jans. Dan zou het misschien best wel aardig zijn om hem, als hij die manier van spelen voorstaat, bij Ajax aan het werk te zien.”

Mike Verweij heeft zijn twijfels over een eventuele overstap van Oosting naar Ajax, niet in de laatste plaats omdat de laatste samenwerking tussen de Amsterdammers en een trainer zonder ‘groot CV’ een paar maanden geleden nog uitliep op een enorme teleurstelling. Driessen verwacht echter dat het Oosting beter af zou gaan omdat er bij Ajax nu een betere organisatie staan. “Dat team dat er nu omheen staat, staat er dadelijk natuurlijk ook. Dan zijn Van Gaal en Blind er wel, is er wel een transferdirecteur. Dan is Alex Kroes er. Dan is de organisatie waarin hij (Oosting, red.) terechtkomt wel volwassen, lijkt mij”, aldus Driessen.