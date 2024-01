Valentijn Driessen ziet stoorzender binnen Ajax waar Amsterdammers helemaal niets aan hebben

Valentijn Driessen vindt dat Ajax, op een paar goede voorzetten na, maar weinig heeft aan linksback . De Kroatisch international speelt sinds de zomer in Amsterdam en is momenteel eerste linksback binnen de ploeg van John van 't Schip, maar maakt op de verslaggever van De Telegraaf weinig indruk.

"Je verwacht dat hij (Sosa, red.) zijn plaats wil veiligstellen, want dadelijk komt er een linksback en is hij natuurlijk gezien", verwacht de journalist, die in de podcast Kick-Off van De Telegraaf ingaat op de kwaliteiten van Sosa: "Hij heeft een geweldige voorzet. Wij zaten aan die kant en hij gaf echt twee geweldige voorzetten. Maar voor de rest heb je helemaal niks aan hem en is het gewoon een stoorzender", is de columnist van mening. "Je verwacht ook meer actie in de opbouw."

Presentator Pim Sedee van de podcast van de ochtendkrant is het helemaal eens met de verslaggever en vraagt zich af of Sosa soms wel zin heeft op de strijd aan te gaan in het shirt van Ajax: "Dan denk ik: heeft hij er wel zin in? Kan hij nou echt niet verdedigen? Soms blijft hij gewoon staan na een sprint naar voren", stipt de podcasthost aan. "Dat is toch echt opvallend, dan zou je zeggen dat je met het mes tussen de tanden zou moeten terugrennen."