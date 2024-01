Dirk Kuyt beleeft valse start in België: teleurstellend resultaat voor Beerschot

Dirk Kuyt is met een teleurstellend resultaat begonnen aan zijn Belgische avontuur. Met zijn nieuwe club Beerschot kwam de Nederlander vrijdag op eigen veld niet langs de beloftenploeg van Anderlecht, die zich in de tweede helft terugknokte naar een 1-1 gelijkspel.

Kuyt stapte rond de jaarwisseling in bij Beerschot, dat op het tweede Belgische profniveau aan de leiding gaat. Het is voor de 104-voudig international van Oranje zijn tweede klus als trainer in het profvoetbal. Vorig seizoen beleefde hij een teleurstellende vuurdoop als coach bij ADO Den Haag, dat onder zijn leiding slechts vijf van de zeventien wedstrijden in de Keuken Kampioen wist te winnen voordat Kuyt in november op straat werd gezet en de club uiteindelijk koos voor de ervaren Dick Advocaat.

Artikel gaat verder onder video

In België is het avontuur van Kuyt dus niet met het gewenste resultaat begonnen. Tegen de Anderlecht futures, zoals de beloftenploeg van de topclub uit Brussel door het leven gaat, kwam Beerschot nog wel op voorsprong door een treffer van Thibaud Verlinden, die al na acht minuten de 1-0 maakte. In de tweede helft kwamen de gasten echter langszij toen de Japanner Keisuke Goto een strafschop benutte. De 1-1 bleek ook gelijk de eindstand.

Ondanks de twee verloren punten gaat Beerschot nog wel aan de leiding in de Challenger Pro League. De club heeft nu 33 punten uit zeventien duels. Naaste belager Zulte-Waregem, dat nog een duel tegoed heeft, heeft echter maar een punt minder en staat in verliespunten dus inmiddels boven Beerschot. Zondag kan de ploeg van Kuyt de koppositie verliezen als de concurrent het uitduel bij Oostende in winst weet om te zetten. Aan het eind van het seizoen promoveren de nummers een en twee van de competitie rechtstreeks naar het hoogste niveau. De nummers drie tot en met zes zijn veroordeeld tot het spelen van de play-offs om alsnog kans te maken op promotie.