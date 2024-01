Van der Gijp: 'Er moet een keer iemand tegen hem zeggen dat hij een geweldige trainer is'

René van der Gijp vindt het jammer dat José Mourinho op zestigjarige leeftijd nog altijd een heetgebakerde trainer is. De Portugese oefenmeester doet er volgens de analist verstandig aan een voorbeeld te nemen aan Carlo Ancelotti, die op de bank van Real Madrid de rust zelve is.

Mourinho werd dinsdag op straat gezet door AS Roma, wat Van der Gijp 'heel opmerkelijk' vindt. "Weet je, er moet ook een keer iemand tegen hem zeggen dat hij een geweldige trainer is. Hij heeft alles gewonnen wat er te winnen valt. Als ik die Ancelotti zie. Weet je wie zijn assistent is? Dat is zijn zoon. Die zit gewoon met zijn zoon op de bank. Die heeft zijn hele familie binnengehaald. Die man heeft het prima naar zijn zin. Straalt rust uit. En die Mourinho, die wil zich nog steeds bewijzen", begint Van der Gijp aan tafel bij Vandaag Inside.

De bewijsdrang van Mourinho zorgt voor gefronste wenkbrauwen bij Van der Gijp. "Dan denk ik: joh, je hebt alles al bewezen grote vriend. Of ik nou John Terry of Frank Lampard hoor: iedereen vindt hem een geweldige trainer. Dat mannetje heeft nog zo veel onrust. Zonde man. Hij is bijna overal ontslagen. Misschien heeft hij het conflict nodig. Ik heb geen idee. Maar als je lekker rust hebt, is het toch veel beter?"

Mourinho werd vanwege de teleurstellende resultaten in de Serie A ontslagen door Roma. De Italiaanse club bivakkeert halverwege het seizoen op de negende plaats. In februari neemt Roma het in de tussenronde van de Europa League op tegen Feyenoord.