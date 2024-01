Van 't Schip hoopt Ajax-uitblinker binnenboord te houden: 'Gaan ervan uit dat hij blijft'

Ajax-trainer John van 't Schip heeft goede hoop dat zijn club het contract van uitblinker (17) gaat verlengen. De jonge verdediger wordt in verband gebracht met zowel Arsenal als Chelsea, maar zijn trainer meldt dat de club druk bezig is met een contractverlenging van de kersverse international.

Volgende week, op 11 januari, is het exact een jaar geleden dat toenmalig Ajax-trainer Alfred Schreuder Hato zijn debuut in de hoofdmacht van de Amsterdammers gunde. In het bekerduel bij FC Den Bosch (0-2 winst) kwam de destijds zestienjarige verdediger vijf minuten voor tijd in het veld als vervanger van Owen Wijndal. In de tweede seizoenshelft speelde de zelfopgeleide verdediger zich naar een basisplaats onder John Heitinga.

Ook diens opvolgers Maurice Steijn en inmiddels dus Van 't Schip hielden daarna vast aan Hato, die in de eerste seizoenshelft geen minuut miste in de Eredivisie. Zijn stormachtige ontwikkeling is ook bondscoach Ronald Koeman niet ontgaan: in november mocht Hato zijn debuut in het Nederlands elftal maken in het EK-kwalificatieduel met Gibraltar (0-6). Haast vanzelfsprekend wordt de verdediger, die momenteel vastligt tot medio 2025, dan ook in verband gebracht met een transfer, in zijn geval met de nummers vier en tien van Engeland, Arsenal en Chelsea.

Van 't Schip heeft echter goede hoop dat Hato langer in het Ajax-shirt te bewonderen zal zijn. "Ik denk het wel", zegt hij tegenover ESPN over de contractverlenging van de verdediger. "Daar zijn ze mee bezig, dus we gaan er wel vanuit dat hij bijtekent en dat hij blijft."