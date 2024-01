Flinke kritiek na steunbetuiging aan Overmars: 'Soms moet je niet met je ballen denken!'

Marc Overmars houdt de gemoederen bezig in België. De oud-speler van onder meer Ajax, Arsenal en FC Barcelona werd eind vorig jaar een schorsing van één jaar opgelegd en daarvan werd onlangs bekend dat die wordt overgenomen door de FIFA. Overmars en zijn entourage kunnen zich niet vinden in de beslissing van de Wereldvoetbond en gaan in beroep. In België klinkt er ondertussen kritiek op de actie van de spelers en supporters van Antwerp FC voor én na het thuisduel met Charleroi van afgelopen zondag.

Antwerp FC heeft een geweldig jaar achter de rug. Mark van Bommel loodste de club tijdens zijn eerste seizoen in België meteen naar de landstitel, bekerwinst én het hoofdtoernooi van de Champions League. Dit seizoen loopt het echter niet enkel binnen de lijnen wat moeizamer, maar is het ook daarbuiten onrustig. Dat laatste heeft alles te maken met Overmars. De technisch directeur kreeg eind vorig jaar een schorsing van één jaar aan zijn broek gehangen. Die leek zich voor Overmars in eerste instantie te beperken tot Nederland, maar is door de FIFA overgenomen. Dat betekent dat hij ook geen werkzaamheden voor Antwerp FC mag verrichten.

Artikel gaat verder onder video

Overmars en zijn entourage kunnen zich echter niet vinden in het besluit van de FIFA en gaan dus in beroep. Ook Antwerp FC zelf heeft zijn bedenkingen over de straf voor de voormalig technisch directeur van Ajax. De spelers uitten zondag na het thuisduel met Charleroi een steunbetuiging gericht aan Overmars. Zij hielden na het laatste fluitsignaal een groot doek voor zich met de tekst ‘Overmars, voor altijd achter je’ erop geschreven. Dat doek kwam voorafgaand aan de wedstrijd al tevoorschijn op de tribune. De actie schiet bij Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie, in het verkeerde keelgat. “Soms moet je niet met je ballen denken!”, begint Demir op Facebook.

“Voetballers en supporters die achter een man gaan staan die veroordeeld werd voor grensoverschrijdend gedrag bij meerdere vrouwen. ‘Voor altijd achter je’, staat er op het spandoek. Ik heb daar zo mijn vragen bij”, vervolgt Demir. Zij vraagt zich bijvoorbeeld af of de spelers en supporters van Antwerp FC dit ook hadden gedaan als hun zus of dochter een ‘dickpic’ van Overmars toegestuurd had gekregen. “Of zouden ze dan helemaal hooligan gaan op Marc? Soms kan je maar beter niet met je ballen denken. Grensoverschrijdend gedrag in de sportwereld is degoutant (walgelijk, red.). Punt.”

Van Bommel reageerde zondag na de ontmoeting met Charleroi - die door Antwerp FC dankzij doelpunten van onder meer Vincent Janssen, Owen Wijndal en Jurgen Ekkelenkamp met 4-1 werd gewonnen - al op de steunbetuiging aan het adres van Overmars. “Weet je, iedereen hier steunt elkaar in goede en in slechte tijden. Van wat ik hoor, was dat al het geval toen ze nog in de tweede klasse voetbalden”, wordt de Nederlandse oefenmeester geciteerd door Het Laatste Nieuws. “En is het eigenlijk altijd zo geweest. Antwerp is een rauwe club. Maar ze staan hier achter iedereen die voor de club werkt. Dat is wel mooi én vooral: het komt niet zo vaak voor.”